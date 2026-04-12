Кинокритик Москвитин рассказал, какие фильмы посмотреть в день космонавтики

Егор Москвитин посоветовал картины «Черная дыра», «Первые на Луне» и «К звездам»
Кадр из фильма «К звездам»
Кадр из фильма «К звездам»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кинокритик Егор Москвитин посоветовал картины «Первые на Луне», «Черная дыра» и «К звездам» к просмотру в День космонавтики. Рекомендациями он поделился в беседе с ТАСС.

«Советую посмотреть фильм “Первые на Луне” — хулиганское мокьюментари Алексея Федорченко о том, что русские были первыми еще и на Луне. Идею впоследствии стащит американский сериал “Ради всего человечества”, Получается, знай наших. “Черная дыра” — хоррор-боевик с Вином Дизелем о том, что даже поднявшись в небо, мы возьмем с собой наши земные грехи. “К звездам” — красивейшая и печальная одиссея астронавта в исполнении Брэда Питта, который ищет встречи с бросившим его отцом. Не только библейская притча, но и психологическая драма о том, что движет каждым из прометеев», — сказал он.

Кадр из фильма «Человек на Луне»
Кадр из фильма «Человек на Луне»

Кроме того, Москвитин отметил картины «Аниара: космическая обитель» и «Человек на Луне».

«Первая — выразительная шведская антиутопия об изгнании человека из Рая, которым все это время была Земля (но мы не замечали). А второй фильм — биография [Нила] Армстронга от режиссера “Ла-Ла Ленда”, которая строится на пронзительной гипотезе: в космос астронавт отправился, чтобы преодолеть гравитацию земной трагедии — потери ребенка», — заключил критик.

День космонавтики в России отмечается 12 апреля. В 2026 году в этот день празднуется 65-летняя годовщина первого в истории человечества космического полета. Пионером покорения космоса стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин.