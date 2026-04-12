Умер британский актер Джон Нолан

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Британский киноактер Джон Нолан умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета Herald, издающаяся в городе Стратфорд-апон-Эйвон.
По ее информации, актер умер 11 апреля, однако никаких деталей не приводится.
С конца 1960-х годов Нолан снялся в десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Бэтмен: Начало» (Batman Begins, 2005), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (The Dark Knight Rises, 2012), «Дюнкерк» (Dunkirk, 2017).
Он был дядей британского режиссера, обладателя двух премий «Оскар» Кристофера Нолана и сценариста Джонатана Нолана.