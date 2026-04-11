Названа причина смерти актера Алексея Наумова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Причиной смерти актера Алексея Наумова, сына режиссера Владимира Наумова, стала болезнь легких, сообщили РИА Новости в семье артиста. Алексей Наумов скончался 10 апреля в возрасте 65 лет.

Владимир и Алексей Наумовы, фото: соцсети
«Он долго болел, и после болезни у него были проблемы с легкими, и развилась астма», — сказал собеседник агентства.

Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве актер снимался в кино, в том числе в фильме «Бег» и в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».