Названа причина смерти актера Алексея Наумова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Причиной смерти актера Алексея Наумова, сына режиссера Владимира Наумова, стала болезнь легких, сообщили РИА Новости в семье артиста. Алексей Наумов скончался 10 апреля в возрасте 65 лет.
«Он долго болел, и после болезни у него были проблемы с легкими, и развилась астма», — сказал собеседник агентства.
Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.
Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве актер снимался в кино, в том числе в фильме «Бег» и в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».