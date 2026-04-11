83-летний Харрисон Форд признался, что страдал от затяжной депрессии

Харрисон Форд в свои 83 года решился на откровенное признание о тяжелом периоде своей юности. Актер рассказал, что во время учебы в колледже Рипон он столкнулся с глубочайшей депрессией, которая буквально парализовала его жизнь.
Будущая звезда Голливуда практически не выходил из комнаты, полностью изолировавшись от окружающих.
«Я был больше чем подавлен. Думаю, я был болен — социально и психологически нездоров», — поделился Форд в интервью The Hollywood Reporter.
Однако случайное решение изменило все: чтобы немного подтянуть средний балл и избежать отчисления, Харрисон записался на курс драматического искусства. Этот шаг стал для него спасительным. Погружение в мир театра и искусство помогли ему выйти из депрессии.
«Я просто нашел свое место среди рассказчиков. Это изменило мой мир, изменило мою жизнь», — подчеркнул актер, вспоминая переломный момент.
