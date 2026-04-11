Звезда «Очень странных дел» покинула новый проект Netflix из-за разногласий

В 1996 году женская сборная США по гимнастике завоевала свое первое в истории страны золото на летних Олимпийских играх, и ключевую роль в этом успехе сыграла именно 18‑летняя Страг — несмотря на травму. Во время первой попытки она упала и повредила лодыжку — позже выяснилось, что гимнастка порвала связки. Несмотря на это, Страг вышла на второй прыжок и обеспечила команде победу.