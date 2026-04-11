Звезда «Очень странных дел» покинула новый проект Netflix из-за разногласий

Netflix отказался от съемок новой драмы с участием 22‑летней звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун — актриса покинула проект из‑за «творческих разногласий», сообщает Deadline. По данным издания, работа над проектом началась еще в сентябре прошлого года.
Браун покинула производство на этой неделе. Netflix и представители актрисы пока не дали официальных комментариев. Однако, по предварительным данным, проект отменен.
Картина должна была стать биографическим фильмом о Керри Страг — американской гимнастке, вошедшей в историю как участница «Великолепной семерки» спортсменок.
В 1996 году женская сборная США по гимнастике завоевала свое первое в истории страны золото на летних Олимпийских играх, и ключевую роль в этом успехе сыграла именно 18‑летняя Страг — несмотря на травму. Во время первой попытки она упала и повредила лодыжку — позже выяснилось, что гимнастка порвала связки. Несмотря на это, Страг вышла на второй прыжок и обеспечила команде победу.
Съемки драмы планировали начать этим летом. Режиссерское кресло изначально должна была занять Джиа Коппола, но позже ее сменила Кейт Шортланд. Сценарий писал Ронни Сандаль, однако подробности сюжета так и не были обнародованы.