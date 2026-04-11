Жена Прилучного рассказала о свидании с актером в Большом театре

Пара посетила балет «Ромео и Джульетта»

Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный посетили Большой театр. Для культурного свидания выбор пары пал на трехактный балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. В антракте супруги отправились в буфет. Актриса сделала снимок с мужем, держа бутерброд в руках, и поделилась неожиданным выводом.

Павел Прилучный с женой, фото: соцсети

«Высокая культура — это прекрасно. Но бутерброд с колбасой в антракте — это святое», — подписала знаменитость кадр в блоге.

Тем временем поклонники подозревают Павла Прилучного в пластической операции. Обсуждения в соцсетях последовали за заявлением косметолога Алины Котельниковой, которая отметила некоторые изменения во внешности актера: увеличение губ, а также измененный овал лица.

Комментаторы считают, что совет поработать над внешностью Прилучный получил от своей супруги. «Жена подсказала. У нее такой же подбородок», «Зачем такой женский подбородок сделали мужчине? Здесь вопросы к косметологу, конечно», «Сделал, как у жены», — пишут пользователи сети.

Ранее Прилучный с женой и тремя детьми провел выходной в бане. 