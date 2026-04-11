Юлия Пересильд показала снимки с тренером: «Наконец вернулась в руки Дениса»

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сообщила, что вернулась к тренировкам. В личном блоге артистка поделилась снимками с тренером из спортзала. Знаменитость отметила, что решила заняться спортом с утра пораньше.
«Кто рано встает, тот успевает заниматься собой. Наконец, вернулась в руки Дениса. Надежные, требовательные и профессиональные — а как иначе? Спорт дает силы, дисциплинирует и заряжает!» — поделилась Пересильд.
Ранее Юлия Пересильд рассказала, как справляется с хейтом в адрес старшей дочери Анны Пересильд, которую особенно яростно стали критиковать после актерского дебюта в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и главной роли в фильме «Алиса в Стране Чудес».
Пересильд уверена: за ненавистью в сети стоят глубоко несчастные люди, которые или боятся заниматься собственной жизнью, или попросту не знают, как это сделать. Кроме того, актриса верит и в то, что люди, которые пишут хейт, обрекают себя на нехорошие вещи.