Белка и Стрелка вновь на орбите. Каким получился фильм «Моя собака – космонавт»

То, что на всем Байконуре служат всего два солдата, которые и собак для полковника ищут, и охраняют КПП, и вообще заняты на всех работах, кроме разве что научных, для комедии может и нормально — комическая пара, все дела. Но, все же, хотя бы массовка какая-то для фона не помешала бы. Единственный утрированно отрицательный герой, зам. генерального конструктора, почему-то хочет сжить Белку со света. А потом без каких-либо видимых причин перековывается в хорошего человека. Мама Миши ссорится с папой, поскольку справедливо полагает, что ее научная карьера тоже важна. Потом вдруг резко передумывает и возвращается с полдороги из важной командировки. Что на нее так повлияло — непонятно. Разве что встреча в поезде с парой умилительных старичков, выглядящих будто нарисованными искусственным интеллектом для рекламы пенсионных вкладов. Так натужность диалогов, ходульность, немотивированность и карамельная гламуризация изображения портит все впечатление от фильма.