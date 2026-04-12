Белка и Стрелка вновь на орбите. Каким получился фильм «Моя собака – космонавт»

О чем фильм «Моя собака — космонавт»
Начало 1960-х. Маленький Миша (Дмитрий Калихов) живет в небольшом уютном городке посреди казахской степи. Папа Миши (Кирилл Зайцев) — полковник ракетных войск, работает на каком-то секретном объекте. Мама (Ольга Лерман) — геолог, все время в разъездах. Лучшим подарком ко дню рождения становится для Миши бродячая собачонка, которую он подобрал на улице и привел в дом. Веселый песик гоняется за кошками, ворует газеты у бабушки-соседки — в общем, это лучший друг для десятилетнего мальчишки. За цвет шерстки Миша назвал собачку Белкой.
Однажды папа просит одолжить ему Белку для работы — он говорит, что это только на время, и вскоре собака вернется домой. Но коллеги по работе не склонны валять дурака, и вот уже бедная Белка участвует в суровых испытаниях с опытным напарником по кличке Стрелка.
Зачем смотреть
«Моя собака — космонавт» — добрая семейная комедия для просмотра с маленькими детьми. Несмотря на то, что помимо Белки и Стрелки среди персонажей ленты есть такие реальные исторические фигуры, как Сергей Павлович Королев, это вольная фантазия на тему первого полета собак в космос. В фильме есть множество приключений — и у самой собаки во время подготовки к полету, и у детей во время попыток ее от этого полета спасти.
Особенно зрителей заставят поволноваться о Белке и Стрелке на орбите, где у советского корабля будут постепенно отказывать все системы, и Белке придется перейти на ручное управление. Главным украшением ленты стал исполнитель роли Белки, пес Нэк — опытный актер, известный своими работами в «Волшебнике Изумрудного города» и «Формуле преступления».
Есть в картине и трагический момент, связанный с гибелью одного из первых собачьих экипажей. Надрыва добавляет параллельный монтаж с запуском Мишей модели ракеты. Так счастье и надежды гибнут в столкновении с суровой реальностью. Нашлось в фильме место и патриотизму — Белка и Стрелка облаивают пролетающий мимо них американский спутник. Что в контексте проходящей в наши дни миссии «Артемида II» выглядит особенно актуально. «Собаки же — охраняют свою территорию», — добродушно комментирует эпизод Королев.
А для киноманов и любителей истории припасена неожиданная и загадочная пасхалка в виде фразы «Хрусталев, машину!». Эта фраза Лаврентия Берии, сказанная в момент смерти Сталина, стала названием знаменитого фильма Алексея Германа.
Почему можно не смотреть
Правда, к чему эта фраза в детской комедии про собачку — совершенно непонятно. К 60-му году на дворе уже совершенно другая эпоха, а до фильма Германа работе молодых кинематографистов как до Сатурна на «Восток-1». Условность и неправдоподобность сюжета могли бы быть обоснованы внутренней логикой картины и правдой характеров. Но это отнюдь не тот случай.
То, что на всем Байконуре служат всего два солдата, которые и собак для полковника ищут, и охраняют КПП, и вообще заняты на всех работах, кроме разве что научных, для комедии может и нормально — комическая пара, все дела. Но, все же, хотя бы массовка какая-то для фона не помешала бы. Единственный утрированно отрицательный герой, зам. генерального конструктора, почему-то хочет сжить Белку со света. А потом без каких-либо видимых причин перековывается в хорошего человека. Мама Миши ссорится с папой, поскольку справедливо полагает, что ее научная карьера тоже важна. Потом вдруг резко передумывает и возвращается с полдороги из важной командировки. Что на нее так повлияло — непонятно. Разве что встреча в поезде с парой умилительных старичков, выглядящих будто нарисованными искусственным интеллектом для рекламы пенсионных вкладов. Так натужность диалогов, ходульность, немотивированность и карамельная гламуризация изображения портит все впечатление от фильма.