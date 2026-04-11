Дженнифер Лопес рассказала о главной роли в своей жизни

Актриса призналась, что не может забыть роль горничной
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес неожиданно вспомнила одну из своих давних ролей в кино. Звезда призналась, что не может забыть свою героиню‑горничную, несмотря на то, что прошло уже более двадцати лет.

«Я все еще думаю о Марисе Вентуре. О матери‑одиночке, которая передвигалась по мраморным холлам и спала на постельном белье с высокой плотностью нитей — не своем… но держалась так, будто все это вполне могло ей принадлежать», — написала Джей Ло в личном блоге, поделившись кадрами из фильма.

Кадр из фильма «Госпожа горничная»
Кадр из фильма «Госпожа горничная»

Певица и актриса отметила, что работа над проектом началась со сценария, в создании которого она принимала активное участие.

«Мы связались с Уэйном Ваном и вместе придумали девушку, прижавшую нос к снежному шару Манхэттена. Девушку из Бронкса, сыгравшую девушку из Бронкса — ту, что осмелилась мечтать масштабнее, чем позволял ее почтовый индекс», — высказалась звезда.

Лопес добавила, что ей «невероятно повезло» с коллегами по съемочной площадке фильма «Горничная»: Наташей Ричардсон, Бобом Хоскинсом, Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Тайлером Пози и Эми Седарис.