Путин уверен, что кинофестиваль «Циолковский» станет важным событием для страны

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в том, что VII Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» станет значимым событием для всей страны. Приветственное слово российского лидера участникам мероприятия опубликовано на сайте Кремля.
«Приветствую вас по случаю открытия в Калуге VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе “Циолковский”, — обратился он к участникам. — Уверен, что кинофестиваль “Циолковский” станет значимым событием в культурной, общественной жизни страны, а его программа вызовет искренний, неподдельный интерес у людей самых разных возрастов, молодежи, семей с детьми, приехавших в Калужскую область из многих регионов России и зарубежных государств. И конечно, форум послужит популяризации знаний о космосе, повышению престижа профессий, связанных с ракетно-космической отраслью».
Президент отметил, что фестиваль проходит в год 65-летия полета Юрия Гагарина в космос. Он так же выразил уверенность в том, что у гостей мероприятия впереди знакомство с новыми художественными и документальными фильмами о космонавтике, экскурсии, а также встречи с учеными и политиками.
«Желаю вам успехов и добрых, незабываемых эмоций», — заключил Путин.