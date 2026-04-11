Культовой музыки из «Эйфории» не будет в третьем сезоне сериала

Композитор Ханс Циммер написал саундтрек «Эйфории» вместо Labrinth
Сидни Суини в сериале «Эйфория»
Сидни Суини в сериале «Эйфория»Источник: Legion-Media

Музыка британского артиста Labrinth не будет звучать в третьем сезоне сериала о подростках «Эйфория». Об этом сообщило издание Rolling Stone.

Исполнитель песни Under Your Beautiful был основным композитором первых двух сезонов сериала HBO. Музыку к третьему сезону он писал совместно с голливудским композитором Хансом Циммером, однако недавно разорвал контракт.

«Я не знаю [что произошло]. Он потрясающий соавтор и тот, кто действительно заложил основу звучания “Эйфории”», — прокомментировал уход Labrinth создатель шоу Сэм Левинсон.

Он подтвердил, что Циммер остался единственным композитором сериала.

Labrinth в 2020 году выиграл премию «Эмми» за выдающуюся оригинальную музыку и текст песни All Of Us из «Эйфории».

Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится на канале HBO Max 12 апреля. В нем будет рассказана история повзрослевших героев шоу, уже выпустившихся из школы — Ру Беннетт (Зендея), Кэсси (Сидни Суини), Нейта (Джейкоб Элорди).