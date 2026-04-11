Любимова рассказала о влиянии космоса на отечественную культуру

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кинематограф одним из первых откликнулся на достижения космической эпохи и начал формировать образ космоса в массовой культуре, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Любимова приняла участие в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа «Первые среди звезд», приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, где рассказала о культурном измерении космической сферы: как писатели, режиссеры и композиторы вдохновлялись отечественными достижениями, а реальные истории космонавтов становились сюжетами для больших художественных произведений.
«Кинематограф подхватил эту волну чуть ли не раньше литературы. В 1957 году Павел Клушанцев снял картину с элементами научно-фантастического игрового кино “Дорога к звездам”, где удивительно точно описал и конструкции ракет, и пребывание на орбите, и движения космонавта в невесомости», — рассказала Любимова.
Министр культуры РФ также обратилась к истории создания фильма «Планета бурь» режиссера Клушанцева и рассказала, что именно эта работа заложила визуальный язык космической фантастики, который потом прослеживался в голливудских кинокартинах.
Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке «Роскосмоса», Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства России, статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.