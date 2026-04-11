Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

Режиссер Андрей Симонов поздравил актеров с попаданием в базу «Миротворца»
Андрей Симонов
Андрей СимоновИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов заявил, что артистам, попавшим в базу данных украинского сайта «Миротворец», стоит этим гордиться. Его комментарий передает «Абзац». По словам Симонова, «все приличные люди» должны быть в базе скандально известного сайта.

«Надо гордиться тем, что нас туда заносят. Поздравляю всех своих коллег с причислением к этому списку», — пояснил кинематографист.

Режиссер добавил, что публикация персональных данных на портале «Миротворец» является попыткой запугивания, однако не может вызвать у людей ничего, кроме смеха.

Кадр из фильма «Малыш»

9 апреля стало известно, что российский актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца». Владельцы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

В качестве причины указано участие Калюжного в фильме «Малыш». В общей сложности в базу попали девять артистов из картины, повествующей о событиях специальной военной операции.