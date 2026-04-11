Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» и фильма «Бег» Алексей Наумов

О смерти сына режиссера Владимира Наумова сообщила Наталья Белохвостикова
СвечаИсточник: Unsplash

Актер Алексей Наумов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила артистка Наталья Белохвостикова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала Белохвостикова в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве он снимался в кино: в 1970 году сыграл Петьку Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м — Сережу в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».

Наумов не стал связывать жизнь с актерской профессией. После окончания школы он поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства, а затем посвятил себя искусствоведению и книжному дизайну.

Он был признанным экспертом и консультантом, оформлял художественные альбомы, выставочные каталоги и монографии о живописцах.