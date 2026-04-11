Бывший Волан-де-Морт раскрыл, какая актриса должна сыграть персонажа

Актер Рэйф Файнс признался, что хотел бы видеть в роли Волан-де-Морта Тильду Суинтон
Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта

Английский актер Рэйф Файнс раскрыл, кто должен, по его мнению, сыграть его героя из серии фильмов «Гарри Поттер» — злодея Волан-де-Морта. Об этом он поговорил с «Би-би-си».

63-летний актер, игравший антагониста с 2005 по 2011 год, признался, что хотел бы вернуться к этой роли, но авторы новой франшизы с ним не связывались. По его мнению, Волан-де-Морта хорошо воплотила бы на экране Тильда Суинтон.

«Я думаю, мой корабль уже отплыл. Но, уверяю вас, Тильда Суинтон, которая где-то упоминалась как претендентка, была бы потрясающей в этой роли. Она была бы фантастической»

Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Алексей Молчановский

26 марта кинокомпания HBO опубликовала первый тизер сериала «Гарри Поттер». В ролике представлены основные моменты первой книги серии — получение письма из Хогвартса, знакомство Гарри, Рона и Гермионы в поезде, распределяющая шляпа, квиддич и первые уроки.

В конце тизера было анонсировано, что премьера сериала состоится в католические рождественские праздники 2026 года.