Фонд кино включил 10 студий в список компаний-лидеров кинопроизводства

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Фонд кино определил перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год. В него вошли 10 компаний, сообщается на сайте фонда.
Так, статус лидеров отечественного кинопроизводства, проекты которых получают господдержку в приоритетном порядке, сохранили восемь организаций: «Арт пикчерс студия» Федора Бондарчука, «ВБД груп», «Дирекция кино», «Кинокомпания “СТВ”», «Студия “Тритэ” Никиты Михалкова», «Централ партнершип», ООО «Водород 2011» и «Профит».
Список пополнился ООО «ТПО РОК» и ООО «МЕМ». По сравнению с 2025 годом из перечня исключили компанию ООО «ММЕ».
Включенные в реестр кинокомпании могут получить преференции при распределении господдержки.
Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и фондом.