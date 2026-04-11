«Вот это драма!»: чем будоражит нетипичный ромком с Зендаей и Паттинсоном

В российский прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов этой весны – «Вот это драма!», колючее, пугающее и одновременно трогательное размышление об отношениях и моральных дилеммах. Рассказываем (со спойлерами!), почему стоит посмотреть это кино
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Вот это драма!»

За неделю до собственной свадьбы во время дружеских расслабленных посиделок Эмма рассказывает жениху Чарли, а также будущим свидетелям Рэйчел и Майку о худшем поступке в ее жизни. Когда ей было 15, она планировала устроить стрельбу в школе, втихаря училась пользоваться отцовской винтовкой и оглохла на одно ухо в результате неудачной тренировки. Определенные события заставили Эмму отказаться от намерений и даже стать активисткой, выступающей против огнестрельного оружия. Хотя Чарли, Рэйчел и Майк уже успели поделиться своими проблемными историями (и некоторые из них были пугающими), на рассказ Эммы друзья реагируют настолько резко, что предстоящая свадьба оказывается под вопросом.

Зачем смотреть

Норвежский кинематографист Кристоффер Боргли («Герой наших снов») сумел написать и поставить в полном смысле слова будоражащую драму: его новое кино вышло одновременно трогательным (чего только стоят открывающие фильм сцены неуклюжего знакомства Эммы и Чарли) и колючим, смешным и отчаянным, временами пугающим, порой — дающим надежду. Размышляя о природе агрессии, чувстве вины, близости и препятствиях, часто мешающих разглядеть и понять человека, находящегося на расстоянии вытянутой руки, Боргли ставит перед аудиторией непростые вопросы и через персонажей предлагает разные варианты неоднозначных ответов, но оставляет за зрителем право самостоятельно сделать выводы.

Кроме всего прочего, Боргли собрал для «Драмы» отличный актерский состав. Комплиментов заслуживает в первую очередь сыгравшая Эмму Зендая. Ни «Дюна», ни уж тем более «Люди-пауки» не предлагали актрисе настолько объемных героинь и, соответственно, не давали полностью раскрыться; Эмма же получилась наивной (ее вера в то, что после неудачи всегда можно попробовать начать все заново, у одних зрителей вызовет умиление, у других — саркастическую усмешку), упрямой, местами даже агрессивной — и невероятно живой.

Чарли в исполнении Роберта Паттинсона тоже хорош. Герой «Драмы» заставляет вспомнить другого персонажа, сравнительно недавно сыгранного актером, — Джексона из «Умри, моя любовь». В обеих лентах Паттинсон воплощает на экране половину разрушающейся пары, правда, Чарли на фоне Джексона выглядит более сложным и при этом более цельным. Наконец, стоит упомянуть Алану ХаимЛакричная пицца»), которой высокомерные черты лица позволили идеально вписаться в образ всегда уверенной в собственной правоте Рэйчел.

Почему можно не смотреть

Кто-то может счесть, что интонационные перепады «Драмы» призваны не взбудоражить, а антагонизировать аудиторию; время от времени Боргли будто бы специально старается оттолкнуть зрителя. Есть вероятность, что отдельные (довольно редкие) визуальные решения, отсылающие чуть ли не к хоррорам, покажутся неуместными даже самой лояльной публике. Впрочем, если вы обратите внимание на тот факт, что одним из продюсеров «Драмы» является создатель «Солнцестояния» Ари Астер, образный ряд фильма Боргли вас вряд ли чем-то удивит.