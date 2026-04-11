«Вот это драма!»: чем будоражит нетипичный ромком с Зендаей и Паттинсоном

За неделю до собственной свадьбы во время дружеских расслабленных посиделок Эмма рассказывает жениху Чарли, а также будущим свидетелям Рэйчел и Майку о худшем поступке в ее жизни. Когда ей было 15, она планировала устроить стрельбу в школе, втихаря училась пользоваться отцовской винтовкой и оглохла на одно ухо в результате неудачной тренировки. Определенные события заставили Эмму отказаться от намерений и даже стать активисткой, выступающей против огнестрельного оружия. Хотя Чарли, Рэйчел и Майк уже успели поделиться своими проблемными историями (и некоторые из них были пугающими), на рассказ Эммы друзья реагируют настолько резко, что предстоящая свадьба оказывается под вопросом.