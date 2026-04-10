Волкова объяснила, почему перестала общаться с матерью: «Очень больная история»

Екатерина Волкова раскрыла причину, по которой перестала общаться со своей матерью. До этого она говорила, что отношения с близким человеком были настолько невыносимыми, что ей даже пришлось заблокировать родственницу.
По словам звезды, таким образом она пытается сохранить себя, ведь из-за проблем с родительницей она начала серьезно болеть. 52-летняя актриса долгие годы пыталась угодить матери, чтобы заслужить ее любовь и одобрение, но женщина всегда была чем-то недовольна.
«Да, я заблокировала маму, потому что начала болеть. У меня начался дергаться глаз, предынсультное состояние. Я начала заниматься с психологом, пришла в храм и сказала батюшке, что не могу. У меня рождается злость, ярость. Понимаю, что я как будто бесноватая. И мне не нравится эта ситуация. Я начинаю есть, пить алкоголь. Каждый день запивание стресса…» — рассказала Волкова в интервью Яне Чуриковой.
По словам актрисы, у нее пока нет сил, чтобы разблокировать маму и начать с ней общаться. Она подчеркнула, что тяжело переживает эту ситуацию. Звезда никак не может смириться с тем, что мама не дала ей необходимую любовь, заботу и внимание.
«Это очень больно. Психолог мне говорит: “Вот ты 50 лет бьешься об стену: “Мама, полюби меня, похвали меня, поддержи”. Тебе в ответ говорят: “Нет, это не то, все не то”. Никогда недовольна. А мне хочется быть хорошей, предлагаешь любой санаторий мира, но все равно натыкаешься: “Не то и не такая”», — с грустью говорит Волкова.
У актрисы непростые отношения не только с матерью, но и со старшей дочерью. Она рассказывала, что муж Валерии запрещает ей общаться со знаменитой мамой и показывать ей внуков.
