Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стесняется фамилий своих родителей

Шайло прошла открытый кастинг в клип K-pop звезды под чужим именем
Источник: Legion-Media.ru

В мире шоу-бизнеса разгорается бурная дискуссия вокруг кинодебюта 19-летней Шайло Джоли. Поводом стал выход тизера к новому музыкальному видео южнокорейской поп-исполнительницы Dayoung, в котором внимательные зрители узнали старшую биологическую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Появление наследницы звездной фамилии в K-pop индустрии спровоцировало волну слухов о том, что за ее дебютом стоит влиятельная мать. Однако менеджмент съемочной группы поспешил опровергнуть домыслы о протекции. Согласно официальному заявлению представителя команды видео, Шайло проходила кастинг на общих основаниях, не афишируя свое происхождение.

Чтобы избежать предвзятости, девушка использовала псевдоним «Ши» — это имя она уже задействовала ранее для участия в модных показах.

«Мы провели открытый кастинг в США, и среди участников были танцоры из команды Culture. Шайло прошла в финал и присоединилась к съемкам клипа. Даже после окончания съемок мы не знали, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта», — подчеркнул менеджер проекта.