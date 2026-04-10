Хабенский рассказал, как обнаружил рисунки своего деда-архитектора с видами Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Актер театра и кино, худрук МХТ им. А. П. Чехова народный артист России Константин Хабенский рассказал, что обнаружил рисунки своего деда-архитектора, сделанные в Ленинграде в 1937 году.
«Сегодня я нашел рисунки моего деда — он архитектор, он после войны очень много всего отстроил, в Севастополе в том числе, домов, всего прочего — рисунки Ленинграда, датированные 1937 годом. Это карандаш, графит. Это Медный всадник, это здания Ленинграда — Петербурга глазами ленинградца», — поделился Хабенский на пресс-конференции, посвященной большим гастролям МХТ в Санкт-Петербурге.
На вопрос, как он планирует поступить с найденными рисунками, Хабенский ответил, что пока не решил.
Большие гастроли МХТ в Петербурге стартовали 21 марта и продлятся до 25 апреля. Столичный театр привез свои самые популярные спектакли. В их числе — «Истории любви» и «Жизель Ботаническая», «Кабала святош», «8 разгневанных женщин», «Жил. Был. Дом.».