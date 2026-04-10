В шорт-лист фестиваля детского кино в Красноярске вошли фильмы из 27 стран

КРАСНОЯРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Более 100 картин из 27 стран попали в шорт-лист Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», который пройдет в Красноярском крае с 18 по 22 мая 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Енисей кино».
«Объявлен шорт-лист IV Международного фестиваля фильмов для детей и юношества “Герой”. 109 фильмов из 27 стран примут участие в кинофестивале, который пройдет с 18 по 22 мая в Красноярском крае. Свои картины представят Россия, Армения, Беларусь, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Индия, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Марокко, Мексика, Нигерия, Португалия, США, Франция, Хорватия и другие страны», — сообщили в «Енисей кино».
В конкурсную программу фестиваля вошла 61 работа лучших игровых, анимационных и документальных кинокартин. «Большинство полнометражных работ авторы представят лично, показы пройдут в Красноярске, Норильске, Дивногорске, Уяре и поселке Курагино», — пояснили в пресс-службе.
О фестивале
Кинофестиваль «Герой» пройдет в Красноярском крае в четвертый раз. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020 году. Учредитель фестиваля — Министерство культуры Красноярского края, организатор — «Енисей-кино». В 2024 году участниками конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля стали 100 картин. Гран-при кинофестиваля получила картина режиссера из Ирана Мохтара Абдоллахи «Между скалами».