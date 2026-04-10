Хабенский: спектакли и фильмы о милосердии никогда не потеряют актуальность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Литературные произведения, спектакли и фильмы о милосердии и сострадании к другим никогда не потеряют своей актуальности. Такое мнение высказал журналистам художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова народный артист России Константин Хабенский.
«Повести, фильмы — как угодно — или сценарии, которые нам рассказывают о милосердии, о сострадании к другому человеку, они никогда не потеряют актуальности. Если они потеряют актуальность, значит, общество мертвое. Я так думаю», — сказал Хабенский, говоря о спектакле «Старший сын», который МХТ покажет в рамках больших гастролей в Петербурге.
«Наблюдать за этим — то, как идет рассказ в “Старшем сыне”, то, как милосердие постепенно охватывает главного героя, настигает и впрыгивает его сердце — это всегда интересно. Это мне нравится», — добавил он.
Показы постановки «Старший сын» Андрея Калинина по драме Александра Вампилова состоятся на Новой сцене Александринского театра 21 и 22 апреля. Главные роли Бусыгина и Сарафанова исполнят Кирилл Власов и Александр Семчев. По мнению критики, режиссеру удалось внести в одну из канонических советских пьес совершенно новое звучание, при том, что он не поменял ни одного слова.
Большие гастроли МХТ продлятся до 25 апреля. Московский театр привез восемь своих самых популярных спектаклей.