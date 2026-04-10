Ольга Макеева рассказала, почему отказалась от столицы ради жизни в старинном доме

40-летняя актриса Ольга Макеева откровенно рассказала, почему отказалась от жизни в Москве, несмотря на востребованность в профессии. Звезда сериала «Актрисы» призналась в беседе с WomanHit, что столица так и не стала для неё «своим» местом.
По словам Макеевой, мегаполис оказался слишком энергозатратным и не дал ощущения настоящей жизни.
«Со столицей у меня не вышло совпадения — она уж слишком много энергии забирала», — объяснила артистка. В итоге она решила начать всё с нуля — и нашла себя в Костроме, куда однажды приехала в гости к подруге.
Этот визит стал судьбоносным. Прогулка по зимнему городу вызвала у актрисы чувство дежавю — словно она уже была здесь раньше.
«Это было как в кино», — вспоминает Макеева. Недолго раздумывая, она переехала в Кострому и приобрела квартиру в мезонине старинного купеческого дома.
Свое новое жилье актриса оформила самостоятельно, бережно сохранив историческую атмосферу: изразцовая печь, открытая кирпичная кладка, старинные двери — все это стало частью ее личного пространства. Макеева признается, что с увлечением занималась дизайном и буквально «вдыхала жизнь» в каждый элемент интерьера.
Кострома стала для нее местом силы. Здесь актриса отдыхает от съемок, восстанавливается и находит вдохновение. Она с удовольствием путешествует по региону, собирает грибы и ягоды, проводит время на природе и наслаждается тишиной, которую так не смогла найти в столице.