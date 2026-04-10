Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Макеева рассказала, почему отказалась от столицы ради жизни в старинном доме

По словам Макеевой, мегаполис оказался слишком энергозатратным и не дал ощущения настоящей жизни
Ольга МакееваИсточник: Legion-Media.ru

40-летняя актриса Ольга Макеева откровенно рассказала, почему отказалась от жизни в Москве, несмотря на востребованность в профессии. Звезда сериала «Актрисы» призналась в беседе с WomanHit, что столица так и не стала для неё «своим» местом.

По словам Макеевой, мегаполис оказался слишком энергозатратным и не дал ощущения настоящей жизни.

«Со столицей у меня не вышло совпадения — она уж слишком много энергии забирала», — объяснила артистка. В итоге она решила начать всё с нуля — и нашла себя в Костроме, куда однажды приехала в гости к подруге.

Этот визит стал судьбоносным. Прогулка по зимнему городу вызвала у актрисы чувство дежавю — словно она уже была здесь раньше.

«Это было как в кино», — вспоминает Макеева. Недолго раздумывая, она переехала в Кострому и приобрела квартиру в мезонине старинного купеческого дома.

Свое новое жилье актриса оформила самостоятельно, бережно сохранив историческую атмосферу: изразцовая печь, открытая кирпичная кладка, старинные двери — все это стало частью ее личного пространства. Макеева признается, что с увлечением занималась дизайном и буквально «вдыхала жизнь» в каждый элемент интерьера.

Кострома стала для нее местом силы. Здесь актриса отдыхает от съемок, восстанавливается и находит вдохновение. Она с удовольствием путешествует по региону, собирает грибы и ягоды, проводит время на природе и наслаждается тишиной, которую так не смогла найти в столице.