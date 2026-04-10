Эмма Робертс появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Для актрисы это будет уже седьмой сезон в антологии
Эмма РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Эмма Робертс вновь сыграет ведьму Мэдисон Монтгомери в новом, 13-м сезоне культового шоу «Американская история ужасов». Об этом сообщил создатель сериала Райан Мерфи, опубликовав в соцсетях ролик с актрисой у рояля: «Могу поклясться, ты думала, что видела мой конец».

Для Робертс это будет уже седьмой сезон в антологии: Мэдисон впервые появилась в третьем сезоне в 2013 году, а затем вернулась в восьмом сезоне «Апокалипсис» в 2018 году. Вместе с ней в новом сезоне ожидается возвращение Сары Полсон в роли Корделии Гуд и Джессики Лэнг, которая ранее отказывалась участвовать в проекте.

Сюжет сезона будет связан с ведьминской академией Робишо, а в кадре появятся и другие звездные актеры: Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Билли Лурд, Габури Сидибе, Лесли Гроссман, а также Ариана Гранде, уже сотрудничавшая с Мерфи над «Королевами крика». Премьера 13-го сезона запланирована на осень этого года.