Книга родилась из отчаяния в Стамбуле. Дуглас Адамс придумал идею «Автостопа», когда путешествовал автостопом по Европе и однажды ночью в нетрезвом состоянии лежал в поле где-то под Стамбулом. В руках у него была книжка «Путеводитель по Европе», а над головой — звездное небо. Мысль о том, что неплохо бы иметь такой же путеводитель по галактике, пришла ему в голову сама собой.

Радиопостановка опередила книгу. Многие думают, что сначала был роман, но на самом деле первой вышла радиопостановка на BBC в 1978 году. Ее успех был настолько оглушительным, что слушатели буквально забросали студию письмами с требованием продолжения. Тогда Адамс сел за роман, который написал в соавторстве с Джоном Ллойдом, уехав для этого в Грецию. Там он сорвал все сроки, но когда книга наконец вышла, за три месяца продали 250 тыс экземпляров.

Кто должен был играть главные роли. В 1982 году экранизацией «Автостопа» интересовался режиссер Айван Райтман, и Адамс успел написать три варианта сценария. Роль Форда Префекта предназначалась Биллу Мюррею или Дэну Эйкройду. Но Эйкройд заманил Райтмана в съемки «Охотников за привидениями», и проект отложили. В другой инкарнации Артура Дента должен был играть Хью Лори, а Зафода Библброкса — Джим Керри. Но ничему из этого не суждено было сбыться.

Стивен Фрай — голос, который не обсуждается. Адамс настаивал, что рассказчиком за кадром должен быть только Стивен Фрай. Продюсеры не согласились и устроили масштабный кастинг, прослушав десятки актеров. В конце концов они поняли, что Адамс был прав — никто не справился лучше Фрая.

Персонаж для Малковича. Хумм Кавул в исполнении Джона Малковича — единственный персонаж, которого Адамс придумал специально для фильма. В книгах и радиопостановке его не было. Сценаристка Кэри Киркпатрик предложила ввести нового героя, чтобы добавить сюжету драматической линии, и Адамс с энтузиазмом поддержал идею.

42-я минута. Думатель, который раскрывает ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого, делает это ровно на 42-й минуте фильма. Это не совпадение — создатели сознательно смонтировали сцену так, чтобы число 42, ставшее культовым для поклонников Адамса, прозвучало в нужный момент.

Почему Форд Префект? Имя персонажа — это прямая отсылка к автомобилю Ford Prefect, который выпускался для британского рынка с 1938 по 1961 год. Адамс объяснял, что Форд, прилетев на Землю, решил выбрать самое незаметное и распространенное земное имя, но, как обычно, ошибся с выбором — к моменту его прибытия эта машина уже давно не выпускалась.

Неприличные пасхалки. Говорят, что аниматоры, создававшие вставные мультипликационные сцены для фильма, вставили туда множество откровенно неприличных рисунков. Большинство из них вырезали на этапе постпродакшена, но один-два все же уцелели — внимательный зритель может их заметить при многократном просмотре.

Марвин — два актера в одном. Угрюмого робота-параноика Марвина играли два человека: Уорвик Дэвис (он находился внутри костюма и управлял движениями) и Алан Рикман (озвучил персонажа своим неподражаемым унылым голосом). Рикман записывал реплики отдельно, но так проникся образом, что в студии звукозаписи постоянно вздыхал и жаловался на бессмысленность бытия — к восторгу звукорежиссеров.

Купюра и инфляция. В сцене в пабе Форд расплачивается за пиво пятидесятифунтовой банкнотой — самым крупным номиналом британской валюты. В оригинальной книге Адамса ему хватило пяти фунтов, и на чай бармену тоже осталось. Инфляция, сэр, — так создатели фильма объяснили эту замену.

Камео Дугласа Адамса. В самом конце фильма, перед тем как корабль «Золотое сердце» переходит на невероятностную тягу, он на мгновение превращается в… самого Дугласа Адамса. Это дань уважения создателю вселенной, который умер за четыре года до выхода фильма.

Оговорка Мартина Фримена. Внимательные зрители, слушающие оригинальную английскую дорожку, могут заметить: в сцене в душе, обращаясь к Трише (Зои Дешанель), Мартин Фримен сначала называет актрису по имени — «Зоуи», — а потом быстро поправляется на «Триша». Ошибка осталась в финальной версии.

Pink Floyd и звук капсулы. Спасательная капсула, приземляющаяся на Вогсфере, издает тот же звук, что звучит в конце песни In the Flesh с альбома The Wall»группы Pink Floyd. Адамс был близким другом Дэвида Гилмора и даже иногда выступал с группой на концертах — эта отсылка стала своеобразным прощальным приветом.