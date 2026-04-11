Обычное утро Артура Дента начинается с того, что бульдозеры собираются снести его дом ради строительства объездной дороги. Но это лишь малая часть проблем. Вскоре выясняется, что Земля попала в план строительства гиперпространственной магистрали, и галактическая бюрократическая машина в лице вогонов собирается уничтожить планету ровно через двенадцать минут. Спастись успевает только сам Артур и его друг Форд Префект — как выясняется, пришелец с планеты Бетельгейзе, который последние пятнадцать лет притворялся безработным актером, чтобы написать «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике». Дальше начинается самое безумное космическое приключение, где путешественники сталкиваются с угрюмым роботом-параноиком Марвином, двухголовым президентом галактики и ответом на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего такого. В статье рассказываем, где снимали фильм «Автостопом по галактике».
Города, места и локации, где снимали «Автостопом по галактике»
Создатели фильма столкнулись с непростой задачей: как перенести на экран абсурдную вселенную Дугласа Адамса, сохранив британский шарм оригинала? Решение оказалось классическим — снимать там, где это уместно, и строить все остальное.
Бантингфорд: дом, который не снесли, а спасли
Сцена, где бульдозеры угрожают дому Артура Дента, снималась в тихом пригороде Бантингфорд, расположенном в графстве Хартфордшир. Здесь, на улице, застроенной аккуратными двухэтажными домиками, разворачивается первый конфликт фильма. Создатели нашли идеальную локацию — ничем не примечательный, слегка обшарпанный коттедж, который выглядит именно так, как Адамс описывал жилище своего героя: место, где можно спокойно пить чай, пока галактика готовится к коллапсу.
Интересно, что реальные жители Бантингфорда в день съемок наблюдали странную картину: человек в халате лежит перед бульдозером, а рядом суетливо бегает съемочная группа с огромными камерами. Местные, привыкшие к тишине провинциальной жизни, восприняли происходящее с типичным британским спокойствием — лишь иногда поглядывая из-за штор.
Лондон, Масонский зал: храм Хумма Кавула
Для съемок сцены, где Хумм Кавул — загадочный персонаж, придуманный Адамсом специально для фильма, — принимает важное решение, была выбрана штаб-квартира Объединенной Великой ложи Англии. Здание, построенное в 1933 году в стиле ар-деко архитекторами Генри Виктором Эшли и Ф. Уинтоном Ньюманом, изначально служило мемориалом масонам, погибшим в Первой мировой войне.
Внутри расположен Большой храм, где заседает Великая ложа, еще 26 масонских храмов для местных отделений и Музей масонства. Этот интерьер с его торжественной, слегка пугающей помпезностью идеально подошел для создания атмосферы тайной власти. Джон Малкович, игравший Кавула, позже признавался, что ощущал себя неуютно в этом здании — слишком много вековой секретности давило на плечи.
Лондон, паб Beehive: последняя пинта перед концом света
Паб, где Форд и Артур выпивают по последней пинте эля перед тем, как планете придет конец, существует в реальности. Это заведение под названием Beehive, расположенное в лондонском районе Барнс. Паб был выбран не случайно — его атмосфера идеально передает британский уют, который Дуглас Адамс так любил описывать: потертые деревянные стойки, приглушенный свет, запах старого дерева и пива, разговоры завсегдатаев ни о чем.
Создателям пришлось арендовать паб на несколько ночей. Владельцы, узнав, что здесь будут снимать сцену уничтожения Земли, отнеслись к этому с философским спокойствием. Мартин Фриман и Мос Деф, игравшие Артура и Форда, настолько органично вписались в интерьер, что настоящие посетители, случайно заглянувшие в паб в перерыве между съемками, пытались заказать у них выпивку.
Тредегар, Вогсфера: планета, где поэзия убивает
Самые инопланетные локации фильма, как это часто бывает, оказались вполне земными. Планета Вогсфера — родной мир бюрократов-поэтов, которые уничтожают другие цивилизации под собственные унылые стихи — снималась в заброшенных карьерах Тредегара, Уэльс. Это место, изрытое промышленными выработками, с его мрачными серыми скалами и неестественно торчащими каменными глыбами, выглядит настолько чуждым, что его почти не пришлось дорабатывать графически.
Режиссер Гарт Дженнингс выбрал Тредегар именно за его нечеловеческую текстуру. Актеры, игравшие вогонов, в костюмах бродили по этим камням под проливным валлийским дождем — и их искреннее отвращение к происходящему не требовало актерской игры.
Интересные факты о фильме «Автостопом по галактике»
За время своего существования эта история обросла таким количеством удивительных подробностей, что их хватило бы на отдельный путеводитель.
Книга родилась из отчаяния в Стамбуле. Дуглас Адамс придумал идею «Автостопа», когда путешествовал автостопом по Европе и однажды ночью в нетрезвом состоянии лежал в поле где-то под Стамбулом. В руках у него была книжка «Путеводитель по Европе», а над головой — звездное небо. Мысль о том, что неплохо бы иметь такой же путеводитель по галактике, пришла ему в голову сама собой.
Радиопостановка опередила книгу. Многие думают, что сначала был роман, но на самом деле первой вышла радиопостановка на BBC в 1978 году. Ее успех был настолько оглушительным, что слушатели буквально забросали студию письмами с требованием продолжения. Тогда Адамс сел за роман, который написал в соавторстве с Джоном Ллойдом, уехав для этого в Грецию. Там он сорвал все сроки, но когда книга наконец вышла, за три месяца продали 250 тыс экземпляров.
Кто должен был играть главные роли. В 1982 году экранизацией «Автостопа» интересовался режиссер Айван Райтман, и Адамс успел написать три варианта сценария. Роль Форда Префекта предназначалась Биллу Мюррею или Дэну Эйкройду. Но Эйкройд заманил Райтмана в съемки «Охотников за привидениями», и проект отложили. В другой инкарнации Артура Дента должен был играть Хью Лори, а Зафода Библброкса — Джим Керри. Но ничему из этого не суждено было сбыться.
Стивен Фрай — голос, который не обсуждается. Адамс настаивал, что рассказчиком за кадром должен быть только Стивен Фрай. Продюсеры не согласились и устроили масштабный кастинг, прослушав десятки актеров. В конце концов они поняли, что Адамс был прав — никто не справился лучше Фрая.
Персонаж для Малковича. Хумм Кавул в исполнении Джона Малковича — единственный персонаж, которого Адамс придумал специально для фильма. В книгах и радиопостановке его не было. Сценаристка Кэри Киркпатрик предложила ввести нового героя, чтобы добавить сюжету драматической линии, и Адамс с энтузиазмом поддержал идею.
42-я минута. Думатель, который раскрывает ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого, делает это ровно на 42-й минуте фильма. Это не совпадение — создатели сознательно смонтировали сцену так, чтобы число 42, ставшее культовым для поклонников Адамса, прозвучало в нужный момент.
Почему Форд Префект? Имя персонажа — это прямая отсылка к автомобилю Ford Prefect, который выпускался для британского рынка с 1938 по 1961 год. Адамс объяснял, что Форд, прилетев на Землю, решил выбрать самое незаметное и распространенное земное имя, но, как обычно, ошибся с выбором — к моменту его прибытия эта машина уже давно не выпускалась.
Неприличные пасхалки. Говорят, что аниматоры, создававшие вставные мультипликационные сцены для фильма, вставили туда множество откровенно неприличных рисунков. Большинство из них вырезали на этапе постпродакшена, но один-два все же уцелели — внимательный зритель может их заметить при многократном просмотре.
Марвин — два актера в одном. Угрюмого робота-параноика Марвина играли два человека: Уорвик Дэвис (он находился внутри костюма и управлял движениями) и Алан Рикман (озвучил персонажа своим неподражаемым унылым голосом). Рикман записывал реплики отдельно, но так проникся образом, что в студии звукозаписи постоянно вздыхал и жаловался на бессмысленность бытия — к восторгу звукорежиссеров.
Купюра и инфляция. В сцене в пабе Форд расплачивается за пиво пятидесятифунтовой банкнотой — самым крупным номиналом британской валюты. В оригинальной книге Адамса ему хватило пяти фунтов, и на чай бармену тоже осталось. Инфляция, сэр, — так создатели фильма объяснили эту замену.
Камео Дугласа Адамса. В самом конце фильма, перед тем как корабль «Золотое сердце» переходит на невероятностную тягу, он на мгновение превращается в… самого Дугласа Адамса. Это дань уважения создателю вселенной, который умер за четыре года до выхода фильма.
Оговорка Мартина Фримена. Внимательные зрители, слушающие оригинальную английскую дорожку, могут заметить: в сцене в душе, обращаясь к Трише (Зои Дешанель), Мартин Фримен сначала называет актрису по имени — «Зоуи», — а потом быстро поправляется на «Триша». Ошибка осталась в финальной версии.
Pink Floyd и звук капсулы. Спасательная капсула, приземляющаяся на Вогсфере, издает тот же звук, что звучит в конце песни In the Flesh с альбома The Wall»группы Pink Floyd. Адамс был близким другом Дэвида Гилмора и даже иногда выступал с группой на концертах — эта отсылка стала своеобразным прощальным приветом.
Финансовый провал, убивший сиквел. При бюджете в 45 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 104 млн. Казалось бы, успех, но для голливудских стандартов это сочли разочарованием — слишком много денег ушло на рекламу и дистрибуцию. Надежда на продолжение, где должны были появиться Ресторан на краю Вселенной и другие сюжетные линии из книг Адамса, рухнула. Спустя годы фильм обрел культовый статус, но сиквела мы уже не увидим никогда. Наверное.