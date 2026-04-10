Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в костюмах появились на премьере в Сеуле

Актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй посетили премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Сеуле. Об этом сообщает The Korea Times.
Мэрил Стрип появилась в красном брючном костюме Prada, а ее коллега Энн Хэтэуэй — черных кожаных брюках и блузе с объемными рукавами. Волосы им уложили в низкие пучки и сделали вечерний макияж.
В сиквеле комедийной драмы «Дьявол носит Prada 2» планируется, что Энди Сакс — больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип. И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.