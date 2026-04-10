Тросы и дискомфорт. Крепежная система, создававшая иллюзию невесомости, была крайне неудобной. Рейнольдс, шутя, жаловался на самокастрацию при чихании, но за шутками скрывалась реальная боль: долгое нахождение в подвешенном состоянии приводило к синякам, отекам и мышечному напряжению.

Декорации были намеренно тесными — именно таковы реальные модули МКС. Рейнольдс заметил, что если бы кто-то из съемочной группы умер в разгар рабочего дня, его тело так и осталось бы стоять в вертикальном положении, потому что упасть было просто некуда.

На площадке постоянно присутствовали три консультанта: сотрудник Европейского космического агентства, микробиолог и врач. Каждая сцена, связанная с их областью знаний, требовала одобрения. Актерам приходилось запоминать не только реплики, но и правильные научные жесты — например, как именно микробиолог берет образец в стерильной среде.

Создателям пришлось балансировать между достоверностью и зрелищностью. Например, система анабиоза и спасательные капсулы, показанные в фильме, сегодня не существуют, но, по мнению консультантов, могут появиться в ближайшие десятилетия. Это футуристическое допущение стало предметом споров между продюсерами и научными советниками.