Госдума 14 апреля рассмотрит проект о поддержке национального кинематографа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума 14 апреля во втором чтении может рассмотреть законопроект о поддержке национального кинематографа, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Мы только что приняли в первом чтении закон о поддержке национального кинематографа, который планируем представить во втором чтении 14 апреля», — сказала Драпеко «Парламентской газете».
По словам депутата, проектом предусматривается полное финансирование важных фильмов, в том числе документальных.
«Создание кинолетописи России у нас прописано практически в законе. Все это важное и нужное дело», — отметила она.