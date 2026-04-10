Кинокритик оценил выбор Елизаветы Моряк на роль Курагиной в «Войне и мире»

«“Война и мир” Андреасяна будет по-любому иллюстративной. Разумеется, у Толстого Элен Курагина не такая. Во-первых, она достаточно пышная, во-вторых, “перезрелая”, ей было лет 25. Однако случалось и так в кино, что и Пьер Безухов был не толстый, а худой. Так что может быть все что угодно. У Лизы Моряк есть определенная отрицательная харизма, этим она схожа с героиней. Моряк может играть Курагину. Но сомневаюсь в том, что это будет сильно», — поделился Шпагин.