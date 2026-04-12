Как Голливуд видит русских в космосе: от «Армагеддона» до других фильмов

В голливудских фильмах про космос без русских не обходится почти ни одна миссия. От суровых космонавтов до гениальных инженеров — эти герои давно стали частью экранных историй о спасении мира
Сандра Буллок в фильме «Гравитация».
Американские фильмы, где герои с «русской душой» оказываются среди звёзд.Источник: Кадр из фильма «Гравитация»

Американское кино давно сформировало особый образ «русского в космосе» — немного загадочного, иногда эксцентричного, но почти всегда незаменимого. Вспоминаем фильмы, где герои с «русской душой» оказываются среди звёзд и играют важную роль в космических приключениях.

«Армагеддон»

Брюс Уиллис и Бен Аффлек в фильме «Армагеддон».
Фантастический триллер «Армагеддон» Майкла Бэя рассказывает о надвигающейся катастрофе.Источник: Rex / Fotodom.ru

Фантастический триллер «Армагеддон» Майкла Бэя рассказывает о надвигающейся катастрофе: к Земле приближается гигантский астероид, способный уничтожить планету. Единственный шанс на спасение — рискованная миссия по его разрушению.

В команде героев, которых сыграли Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Лив Тайлер, появляется и русский космонавт Лев Андропов в исполнении Петера Стормаре. Именно он, несмотря на стереотипный образ — небритый, в ушанке и с кувалдой, — спасает ситуацию при поломке станции. И хотя в финале вся слава достается американским астронавтам, зрителю очевидно: без него миссия могла бы провалиться.

«Гравитация»

Джордж Клуни в фильме «Гравитация».
В фильме прямо намекается, что к этому причастна российская сторона.Источник: Legion-Media.ru

Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» стал одним из самых обсуждаемых космических триллеров последних лет. В центре сюжета — астронавты Райан Стоун (Сандра Буллок) и Мэтт Ковальски (Джордж Клуни), оставшиеся в открытом космосе после разрушения шаттла.

Причиной катастрофы по сюжету становится цепная реакция обломков, возникшая после уничтожения спутника. В фильме прямо намекается, что к этому причастна российская сторона, что вызвало неоднозначную реакцию. При этом российский сегмент МКС показан заброшенным, а корабль «Союз» — поврежденным, что еще больше усиливает драматизм происходящего.

«Аполлон 18»

Астронавт.
Фильм играет на популярной теории заговора и предлагает альтернативную версию событий на Луне.Источник: Кадр из фильма «Аполлон 18»

Псевдодокументальный хоррор Гонсало Лопеса-Гальего строится вокруг мифа о засекреченной миссии «Аполлон-18». Фильм играет на популярной теории заговора и предлагает альтернативную версию событий на Луне.

В повествовании появляется и «русский след»: герои находят заброшенный советский модуль и тело космонавта. Атмосфера недоверия усиливается репликами о том, что «русские могут быть где-то рядом», формируя привычный для западного кино образ скрытой угрозы.

«Международная космическая станция» 

Ариана ДеБос в фильме «Международная космическая станция».
Российские персонажи показаны как неоднозначные и жесткие фигуры.Источник: Кадр из фильма «Международная космическая станция»

Картина Габриэлы Каупертуэйт «Международная космическая станция»  сочетает элементы драмы и научной фантастики. Сюжет строится вокруг экипажа МКС, оказавшегося в ситуации глобального кризиса на Земле, где введено военное положение.

Российские персонажи — Ника Ветрова (Мария Машкова), Алексей и Николай Пуловы (Пилу Асбек и Коста Ронин) — показаны как неоднозначные и жесткие фигуры, готовые идти на крайние меры. На их фоне американская команда выглядит более гуманной и сплоченной, что создает отчетливый контраст и задает идеологическое напряжение внутри сюжета.

«Марсианин»

Мэтт Деймон в фильме «Марсианин».
В отличие от других картин в «Марсианине» отсутствует привычный «русский фактор». Источник: Кадр из фильма «Марсианин»

Фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в роли астронавта Марка Уотни рассказывает о выживании человека на Марсе. Герой оказывается в полной изоляции и вынужден самостоятельно бороться за жизнь.

В отличие от других картин в «Марсианине» отсутствует привычный «русский фактор». Космическое пространство показано как поле сотрудничества, однако основное внимание сосредоточено на американской миссии и поддержке со стороны Китая. Российская сторона в сюжете фактически не представлена, что также можно рассматривать как характерный штрих в контексте международного кинематографа.