Американское кино давно сформировало особый образ «русского в космосе» — немного загадочного, иногда эксцентричного, но почти всегда незаменимого. Вспоминаем фильмы, где герои с «русской душой» оказываются среди звёзд и играют важную роль в космических приключениях.
«Армагеддон»
Фантастический триллер «Армагеддон» Майкла Бэя рассказывает о надвигающейся катастрофе: к Земле приближается гигантский астероид, способный уничтожить планету. Единственный шанс на спасение — рискованная миссия по его разрушению.
В команде героев, которых сыграли Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Лив Тайлер, появляется и русский космонавт Лев Андропов в исполнении Петера Стормаре. Именно он, несмотря на стереотипный образ — небритый, в ушанке и с кувалдой, — спасает ситуацию при поломке станции. И хотя в финале вся слава достается американским астронавтам, зрителю очевидно: без него миссия могла бы провалиться.
«Гравитация»
Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» стал одним из самых обсуждаемых космических триллеров последних лет. В центре сюжета — астронавты Райан Стоун (Сандра Буллок) и Мэтт Ковальски (Джордж Клуни), оставшиеся в открытом космосе после разрушения шаттла.
Причиной катастрофы по сюжету становится цепная реакция обломков, возникшая после уничтожения спутника. В фильме прямо намекается, что к этому причастна российская сторона, что вызвало неоднозначную реакцию. При этом российский сегмент МКС показан заброшенным, а корабль «Союз» — поврежденным, что еще больше усиливает драматизм происходящего.
«Аполлон 18»
Псевдодокументальный хоррор Гонсало Лопеса-Гальего строится вокруг мифа о засекреченной миссии «Аполлон-18». Фильм играет на популярной теории заговора и предлагает альтернативную версию событий на Луне.
В повествовании появляется и «русский след»: герои находят заброшенный советский модуль и тело космонавта. Атмосфера недоверия усиливается репликами о том, что «русские могут быть где-то рядом», формируя привычный для западного кино образ скрытой угрозы.
«Международная космическая станция»
Картина Габриэлы Каупертуэйт «Международная космическая станция» сочетает элементы драмы и научной фантастики. Сюжет строится вокруг экипажа МКС, оказавшегося в ситуации глобального кризиса на Земле, где введено военное положение.
Российские персонажи — Ника Ветрова (Мария Машкова), Алексей и Николай Пуловы (Пилу Асбек и Коста Ронин) — показаны как неоднозначные и жесткие фигуры, готовые идти на крайние меры. На их фоне американская команда выглядит более гуманной и сплоченной, что создает отчетливый контраст и задает идеологическое напряжение внутри сюжета.
«Марсианин»
Фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в роли астронавта Марка Уотни рассказывает о выживании человека на Марсе. Герой оказывается в полной изоляции и вынужден самостоятельно бороться за жизнь.
В отличие от других картин в «Марсианине» отсутствует привычный «русский фактор». Космическое пространство показано как поле сотрудничества, однако основное внимание сосредоточено на американской миссии и поддержке со стороны Китая. Российская сторона в сюжете фактически не представлена, что также можно рассматривать как характерный штрих в контексте международного кинематографа.