Подобные сюжетные линии добавляют в размеренную жизнь персонажей элемент приключения, исследования и контакта с неизвестным, а заодно делают героев ближе к зрителю, вписывая глобальные события в привычную повседневность. На Западе полет человека в космос тоже отмечают, хотя и в другие даты: День астронавтов приходится на последнюю пятницу января, Национальный день космонавтики в США — на 5 мая. Есть и «Юрьева ночь» — международный фестиваль с 4 по 12 апреля, посвященный Юрию Гагарину и запуску шаттла «Колумбия». Предлагаем вспомнить, в каких зарубежных сериалах космическая тема так или иначе становится частью сюжета.