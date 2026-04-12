Подобные сюжетные линии добавляют в размеренную жизнь персонажей элемент приключения, исследования и контакта с неизвестным, а заодно делают героев ближе к зрителю, вписывая глобальные события в привычную повседневность. На Западе полет человека в космос тоже отмечают, хотя и в другие даты: День астронавтов приходится на последнюю пятницу января, Национальный день космонавтики в США — на 5 мая. Есть и «Юрьева ночь» — международный фестиваль с 4 по 12 апреля, посвященный Юрию Гагарину и запуску шаттла «Колумбия». Предлагаем вспомнить, в каких зарубежных сериалах космическая тема так или иначе становится частью сюжета.
«Друзья»
Культовый ситком о шести друзьях из Нью-Йорка на первый взгляд далек от космической тематики. Однако и здесь нашлось место подобному эпизоду. Речь идет о серии «Эпизод, в котором никто не спит».
Герои — Рейчел, Моника, Чендлер, Джоуи, Росс и Фиби — решают не ложиться спать, чтобы увидеть редкую комету. Ради этого они собираются на крыше, но, как это часто бывает в «Друзьях», все идет не по плану — небесное явление они в итоге так и не наблюдают.
«Секретные материалы»
Научно-фантастический сериал «Секретные материалы» о расследовании паранормальных явлений напрямую связан с темой космоса и инопланетных цивилизаций. В центре сюжета — агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер, которые сталкиваются с правительственными заговорами и необъяснимыми феноменами.
В эпизоде под названием «Космос» герои расследуют попытку саботажа космического челнока NASA. Под подозрение попадает астронавт, оказавшийся под влиянием загадочной силы. Серия сочетает научную фантастику с психологическим напряжением, что делает ее одной из запоминающихся в ранних сезонах.
«Доктор Хаус»
Даже в медицинской драме «Доктор Хаус» тема космоса находит свое отражение. В одном из эпизодов пациенткой Грегори Хауса становится кандидат в астронавты NASA — пилот ВВС Грета Купер.
Девушка сталкивается с необычным симптомом — она начинает «видеть» звуки. Опасаясь потерять шанс на полет, она скрывает свое состояние. Команда Хауса пытается разобраться в редком заболевании, одновременно скрывая пациентку от руководства клиники.
«Гравити Фолз»
Анимационный сериал «Гравити Фолз» о приключениях близнецов Диппера и Мэйбл в загадочном городке изначально строится на теме сверхъестественного. Несмотря на название, напрямую связанное скорее с топонимикой, чем с физикой, космические мотивы в сюжете все же присутствуют.
В одной из серий герои находят разбитый инопланетный корабль, который потерпел крушение миллионы лет назад. Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, им приходится разобраться в устройстве этого аппарата и попытаться его восстановить.
«Теория большого взрыва»
Ситком «Теория большого взрыва» о группе ученых логично включает в себя космическую тему. Особенно заметной она становится в сюжетной линии Говарда Воловица, который получает возможность отправиться на Международную космическую станцию.
История его подготовки и полета занимает сразу несколько сезонов. Герой проходит тренировки, переживает за предстоящую миссию и в итоге становится участником экспедиции МКС-31. В съемках даже принимал участие реальный астронавт Майкл Массимино.
Кроме того, в сериале регулярно упоминаются реальные космические программы и технологии — от корабля «Восток» до ракет «Сатурн-5» и «Союз», что делает его особенно интересным для зрителей, увлеченных наукой.