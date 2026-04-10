Последний фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» покажут на НТВ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» покажут на телеканале НТВ в субботу в 23.45 по московскому времени, сообщил телеканал.
Последний фильм Кеосаяна рассказывает историю про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча из Адлера, который узнал, что у него саркома легкого. Действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Главную роль в киноленте исполнил Федор Добронравов. В картине также снимались: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж».
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.