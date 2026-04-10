Чарли Ханнэм 10 апреля отмечает 46-летие. Один из любимчиков Гая Ричи и краш миллионов поклонниц прошел довольно необычный путь к популярности: из небольшой деревушки он буквально пробивался наверх. При этом, кажется, актер только сейчас выходит на пик формы — об этом, в частности, говорит неожиданная роль маньяка, принесшая ему волну восторженных отзывов. Вспоминаем самые интересные факты о нем.
Отчисление из школы и диплом по теории кино
Детство и юность Чарли прошли в непростых условиях. Родители расстались, когда ему было около двух лет, и он рос преимущественно с матерью. Когда ему исполнилось 12, она снова вышла замуж, и семья переехала из родного Ньюкасла в небольшую деревню Мелмерби.
Смена обстановки далась подростку тяжело: он часто конфликтовал с одноклассниками, доходило до драк. В итоге из-за проблем с дисциплиной ему пришлось покинуть школу и сдавать экзамены на дому. Вместо университета он поступил в Камбрийский колледж искусств и дизайна в Карлайле, где получил диплом по теории и истории кино. Учебу осложняла дислексия, с которой он живет с детства.
Случай, изменивший все
В 17 лет Ханнэм не планировал становиться актером — все решил случай. В один из рождественских вечеров он вместе с братом зашел в спортивный магазин. Они дурачились, были навеселе, и на них обратила внимание продюсер сериала «Байкер-гроув».
Харизма Чарли сыграла свою роль: он подмигнул женщине и отправил воздушный поцелуй. Этого оказалось достаточно, чтобы его пригласили на пробы. Так началась его актерская карьера.
Прорыв
Настоящую известность актеру принесла роль Джекса Теллера — лидера байкерского клуба в сериале «Сыны анархии». Создатель проекта Курт Саттер заметил его в фильме «Зеленая улица» и пригласил в шоу, которое выходило с 2008 по 2014 год и стало одним из самых популярных на канале FX.
Для роли Ханнэм выполнял большую часть трюков самостоятельно. Образ бунтаря с тяжелой судьбой принес ему признание зрителей и премию «Выбор телевизионных критиков».
Худший профессиональный опыт
В 2013 году студия Universal объявила, что Ханнэм сыграет Кристиана Грея в экранизации романа «Пятьдесят оттенков серого». Однако уже через месяц он отказался от участия. Официальной причиной стал напряженный график: актер был занят в финальном сезоне «Сынов анархии» и обещал участие в фильме Гильермо дель Торо «Багровый пик».
Позже Ханнэм назвал эту ситуацию худшим профессиональным опытом в жизни. По его словам, переключиться с тяжелого образа Джекса Теллера на Кристиана Грея за считанные дни было бы невозможно. Сильные переживания привели его к нервному срыву.
Джиу-джитсу как защита
В подростковом возрасте он часто участвовал в уличных драках. В 15 лет его жестоко избили шестеро человек — он едва не лишился глаза. После этого случая Чарли решил всерьез заняться боевыми искусствами.
В 2016 году он начал заниматься бразильским джиу-джитсу и уже через два года получил синий пояс. Среди своих кумиров он называет бывшего бойца UFC Конора Макгрегора, который, в частности, вдохновил его при подготовке к роли в фильме «Меч короля Артура».
Боязнь микробов
Несмотря на физическую подготовку, есть страх, с которым актеру сложно справиться — мизофобия, боязнь микробов и грязи. Она возникла еще в детстве после рассказа о паразите, способном вызывать слепоту.
С тех пор Ханнэм испытывает тревогу при риске заражения. Это отражается и на работе: он старается избегать съемок в откровенных сценах, а поцелуи даются ему с трудом. В интервью актер признавался, что не хочет целовать никого, кроме своей возлюбленной.
Три года брака и долгие отношения
В 1999 году на прослушивании к сериалу «Бухта Доусона» он познакомился с актрисой Кэтрин Таун. Роман развивался стремительно: уже через три недели они поженились в Лас-Вегасе. Однако брак оказался недолгим — в 2002 году пара развелась. Позже Ханнэм назвал этот союз болезненным и сложным опытом.
С 2005 года он состоит в отношениях с дизайнером украшений Морганой МакНелис. Хотя официально пара не зарегистрировала брак, в 2026 году актер называл ее своей женой. Детей у них нет, но Ханнэм не исключает, что в будущем станет отцом.
Жизнь без соцсетей
В отличие от многих коллег, актер ведет закрытый и довольно аскетичный образ жизни. У него нет аккаунтов в социальных сетях, а свободное время он предпочитает проводить на своем ранчо в Калифорнии.
Вместе с партнершей они ведут хозяйство — держат кур и ослов, занимаются огородом. Также практикуют йогу, медитацию и иногда отправляются на ретриты.
Первая номинация на «Золотой глобус»
Новый виток карьеры связан с третьим сезоном антологии «Монстры» от Райана Мерфи, где Ханнэм сыграл серийного убийцу Эда Гейна. Ради роли он глубоко изучал биографию персонажа и даже нашел запись его голоса, сделанную в ночь ареста.
Эта работа принесла актеру первую номинацию на «Золотой глобус». После завершения съемок он даже посетил могилу Гейна — своеобразно подводя итог работе над образом. При этом история не закончена: уже известно, что он вернется в антологию в новом сезоне.