Режиссер «Горничной» назвал Сидни Суини идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда

Режиссер Пол Фиг заявил, что из актрисы получилась бы хорошая шпионка
Сидни Суини
Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Пол Фиг, снявший «Горничную» с Сидни Суини в главной роли, побеседовал с изданием The Sun о новой возможной интерпретации истории агента 007. По его мнению, Сидни Суини стала бы идеальным кандидатом на роль известного шпиона.

«Я бы хотел, чтобы Сидни Суини стала новым агентом 007. Нет, она была бы не девушкой Бонда, а новым воплощением Бонда. Из нее получилась бы хорошая шпионка, она великолепна. Сидни очень трудолюбивая, она умная и проницательная. Она была бы крутой супершпионкой», — заключил Пол Фиг.

Заявление Пол Фиг сделал после того, Сидни Суини проявила интерес к возможному ремейку фильма о Джеймсе Бонде на фоне приобретения франшизы сервисом Amazon. Тогда актриса заявила, что она могла бы сыграть девушку Бонда, если бы ей понравился сценарий, но сама Суини больше заинтересована в роли нового агента 007.