Третий сезон сериала «One Piece. Большой куш» от Netflix выйдет в 2027 году

Новый сезон получил подзаголовок Battle of Alabasta
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш» (2 сезон)
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш» (2 сезон)

Шоураннеры сериала «Ван-Пис» по одноименным аниме и манге объявили в своих социальных сетях дату релиза 3-го сезона — он выйдет в 2027 году. Более подробная информация о релизном окне появится позже.

3-й сезон получил подзаголовок Battle of Alabasta, что отсылает к королевству в первой половине Гранд Лайна. Короля Алабасты по имени Нефертари Кобру сыграет Сендхил Рамамурти («Анатомия страсти», «Флэш»). Во втором сезоне появилась дочь этого героя по имени Нефертари Д. Виви — ее сыграла Чаритра Чандран («Вечные»).

Премьера второго сезона шоу «Ван-Пис» от Netflix состоялась 10 марта этого года — в онлайн-кинотеатре одновременно вышли все 8 эпизодов.