Елена Подкаминская в первую очередь известна по роли Виктории Сергеевны в сериале «Кухня». Однако и после него в ее карьере было немало проектов, где она выступала в главной роли — «ИП Пирогова», «Жена олигарха», «Ева, рожай!». В целом за последние годы актриса активно проявляет себя в индустрии. Мы решили вспомнить, какой путь она прошла к славе и какую цену за это заплатила.
С детства на сцене
Елена Подкаминская родилась в Москве в творческой семье. Ее отец был музыкальным педагогом и основал студию искусств «Радуга» в Щербинке, а мать работала дирижером ансамбля и руководила музыкальным отделением в той же студии.
С ранних лет девочка росла в атмосфере искусства: занималась танцами, музыкой, изобразительным творчеством и, конечно, посещала театральную студию. Сцена и закулисье стали для нее вторым домом — неудивительно, что уже в пять лет она впервые вышла на сцену. При таком старте выбор профессии казался очевидным, хотя поступление в театральный вуз оказалось непростым.
Ширвиндт и Театр сатиры
После школы будущая актриса сначала попыталась поступить в ГИТИС, но не прошла конкурс. По совету отца она подала документы в Щукинское училище и с трудом прошла отбор. Зато попала на курс Александра Ширвиндта.
Мастер помог ей раскрыться и по окончании учебы пригласил в труппу Московского театра сатиры, где Подкаминская прослужила 17 лет. За это время она сыграла множество заметных ролей, привлекших внимание кинорежиссеров. Даже после ухода из театра актриса продолжает выходить на сцену, в частности в литературном моноспектакле «Неосторожная актриса».
Прорыв
Настоящий успех пришел к Подкаминской после сериала «Кухня». Во многом ее появление в проекте связано с участниками «Квартета И»: Леонид Барац заметил актрису в спектакле и остался под впечатлением. Позже она познакомилась с режиссером Дмитрием Дьяченко, который сначала пригласил ее в постановку «Быстрее, чем кролики», а затем — в фильм «О чем говорят мужчины», где она сыграла жену героя Бараца.
Именно после этого Дьяченко без кастинга утвердил ее на роль Виктории Сергеевны Гончаровой — стильного и амбициозного арт-директора ресторана «Клод Моне». С первых серий героиня завоевала любовь зрителей, а ее экранный дуэт с Марком Богатыревым стал одним из главных украшений сериала.
Танцы и ледовые шоу
Помимо кино, актриса активно участвует в телевизионных проектах. В 2013 году она стала участницей шоу «Танцы со звездами», выступая в паре с Андреем Карповым. Несмотря на сильную конкуренцию, дуэт сумел покорить жюри и одержал победу.
Уже через год Подкаминская приняла участие в проекте «Ледниковый период». Для нее это стало серьезным вызовом, ведь до этого она не стояла на коньках. Тем не менее благодаря упорству и тренировкам актриса дошла до финала в паре с фигуристом Петром Чернышевым и получила приз зрительских симпатий.
Российско-китайское кино
Одним из заметных этапов в ее карьере стала работа в фильме «Красный шелк» — совместном проекте России и Китая. В картине она сыграла сотрудницу внешней разведки Анну Волкову, отвечающую за безопасность курьеров Китайской компартии.
Особую сложность представляли реплики на китайском языке. По словам актрисы, этот опыт оказался значительно труднее, чем работа с европейскими языками, и ей приходилось заранее заучивать текст. Тем не менее ее игру положительно оценили и зарубежные коллеги.
Личная жизнь
В марте 2026 года стало известно о разводе Елены Подкаминской с Денисом Гущиным: иск подал именно он, и суд удовлетворил его 27 марта. Их брак продлился девять лет, с 2017 года. В семье родились двое детей — дочь Ева и сын Александр. Причины расставания не раскрываются.
До этого актриса была замужем за Александром Пляцевым, от этого брака у нее есть дочь Полина. Причиной разрыва тогда называли ревность. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили хорошие отношения и вместе участвуют в воспитании ребенка. Как будет складываться ситуация сейчас, покажет время.