Одни впервые испытали восторг от нее через скетчи в социальных сетях, другие — после фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова. Ирина Горбачева обладает уникальным даром: однажды удивив зрителя, она продолжает делать это снова и снова. Более того, в отличие от многих коллег по цеху, она уже не просто актриса — она работает собой. Есть такая профессия — «Ирина Горбачева», и, кажется, никто не справляется с ней лучше.
Рост 184 сантиметра и обувь 43-го размера
Когда впервые видишь ее на экране или на сцене, невозможно не обратить внимание на рост — 184 сантиметра. Попробуйте найти более высокую артистку. Для многих это могло бы стать проблемой, но Ирина превратила особенность в свою фишку. Хотя сама признавалась, что так было не всегда: в школе она сильно комплексовала.
В начале карьеры стало очевидно, что режиссеры чаще выбирают более хрупкий типаж. Но со временем нестандартная пластика, манера и низкий голос стали ее главным преимуществом. Оказалось, что она может одинаково убедительно играть и Жанну д’Арк, и принцесс, и героинь на грани нервного срыва.
Взросление в мужском коллективе
Будущая актриса родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе вместе с братом-двойняшкой Игорем. В семье уже подрастал старший сын Денис. Когда Ирина училась в третьем классе, у ее матери обнаружили онкологическое заболевание. Ради лечения семья переехала в подмосковный Королев, однако вскоре после этого мама умерла.
Отец, работавший сварщиком, остался один с тремя детьми, а обсуждать трагедию в семье было не принято. Ирина росла в мужском окружении, и отношения с братьями нередко были напряженными — доходило даже до драк. Финансово семье было тяжело, поэтому работать она начала уже в 14 лет: сначала на рынке, затем в магазинах, на заводе, в курином цехе. После школы год трудилась официанткой.
При этом она успевала заниматься в театральном кружке, танцами и вокалом. Именно там ей посоветовали попробовать поступить в театральный институт. В 2006 году Горбачева с первой попытки стала студенткой Щукинского училища.
Блогинг
В начале 2016 года актриса театра «Мастерская Петра Фоменко», на тот момент малоизвестная широкой публике, начала выкладывать короткие скетчи, снятые на телефон. В них она перевоплощалась в разных персонажей и читала комичные монологи.
Все сюжеты она придумывала сама — без сценария, на чистом импровизационном драйве: в метро, на улице, дома. То, что начиналось как игра, неожиданно стало вирусным. Уже через несколько недель без всякого продвижения число подписчиков перевалило за миллион.
Первая популярность и награды
Настоящую любовь зрителей Горбачева получила после фильма «Аритмия» (2017). В картине она сыграла Катю — женщину, чей брак с врачом скорой помощи Олегом (Александр Яценко) постепенно распадается.
В отличие от ярких скетчей, здесь актриса показала совершенно другую грань — тихую, сдержанную, уязвимую. Даже устав от отношений, ее героиня не может решиться на резкий шаг. Сама Горбачева признавалась, что эта история во многом перекликалась с ее личным опытом: во время съемок она переживала кризис в браке с Григорием Калининым. За эту роль актриса получила «Золотого орла» и «Нику» в категории «Лучшая женская роль».
Танцы на улице как терапия
В 2016 году Горбачева запустила проект «Я танцую по Москве» — иммерсивные прогулки, во время которых участники в наушниках танцуют на улицах города под ее голос. Идея пришла к ней в Париже: в плохом настроении она вдруг начала танцевать прямо на улице и почувствовала, как это помогает переключиться.
Позже проект вырос в «Я танцую по стране» и охватил разные города — от Краснодара до Санкт-Петербурга. Актриса сама отбирала танцоров-проводников и часто участвовала в прогулках. По ее словам, это не урок хореографии, а способ встретиться с собой через движение.
Клипы и первый сингл
Музыка всегда занимала важное место в ее жизни. Горбачева снималась в клипах популярных артистов, в том числе у Полины Гагариной и группы «Звери».
В 2021 году она дебютировала как певица, записав совместный трек с Тосей Чайкиной — «Ты и я». Музыку они написали вместе, а текст Горбачева создала сама. Вскоре вышла вторая композиция — «Дом», посвященная детству и матери. К концу года в ее репертуаре было уже шесть треков, а также состоялся первый концерт в клубе «16 тонн».
Ретриты и внутренний поиск
В последние годы актриса серьезно занимается духовными практиками. В частности, она практикует рейки — японскую систему работы с энергией, посещает ретриты и занимается с наставником по медитации Анной Тарковской.
По словам Горбачевой, такие практики помогают лучше понять себя и увидеть свои внутренние процессы со стороны. Она старается интегрировать этот опыт в повседневную жизнь и даже организует собственные ретриты, сочетая медитацию, йогу и путешествия.