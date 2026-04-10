На Каннском фестивале покажут новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр»

Организаторы Каннского кинофестиваля — 2026 раскрыли программу будущих показов. Как сообщает Life.ru, в нее вошел фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.
Это первая работа постановщика с 2017 года, когда в прокат вышла «Нелюбовь», получившая номинацию на «Оскар». Ленту описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии.
В центре сюжета — бизнесмен, переживающий измену жены и крах собственного дела в 2022 году. Оператором стал Михаил Кричман, а сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая во Франции. Полноценную дату показа картины назовут позже.