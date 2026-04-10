Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Каннском фестивале покажут новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр»

Это первая работа постановщика с 2017 года
Кадр из фильма «Минотавр»

Организаторы Каннского кинофестиваля — 2026 раскрыли программу будущих показов. Как сообщает Life.ru, в нее вошел фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева.

Это первая работа постановщика с 2017 года, когда в прокат вышла «Нелюбовь», получившая номинацию на «Оскар». Ленту описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии.

В центре сюжета — бизнесмен, переживающий измену жены и крах собственного дела в 2022 году. Оператором стал Михаил Кричман, а сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая во Франции. Полноценную дату показа картины назовут позже.