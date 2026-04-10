Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Питт» Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы

54-летний актер появился на публике с женой и тремя детьми
Ноа Уайли

Ноа Уайли, карьера которого после съемок в медицинской драме «Питт» пошла на взлет, получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Актер также известен по роли Джона Картера в культовом сериале 90-х «Скорая помощь» и по серии фильмов «Библиотекарь».

Поддержать 54-летнего триумфатора пришли его жена Сара Уэллс и трое детей. У Ноа есть 10-летняя дочь Фрэнсис от Сары, а также 23-летний сын Оуэн и 20-летняя дочь Оден от бывшей жены Трейси Уорбин.

Ноа Уайли с семьей

Уайли был одет в светло-голубой костюм и черные туфли, а его жена выбрала платье синего цвета с вышивкой и туфли в тон.

Во время церемонии Ноа выразил особую благодарность своей семье: «Вы — мой север, юг, восток и запад. Вы — причина, по которой я встаю по утрам. Вы — моя мотивация, чтобы стараться еще больше. Вы — источник моего творчества. Я благодарю вас за вдохновение и за то, что вы придаете моей жизни смысл».

Ноа Уайли и Сара Уэллс
Источник: Legion-Media.ru

Звезду на Аллее славы Ноа Уайли получил за неделю до финала второго сезона сериала «Питт», который выйдет 16 апреля.

«Питт» — драма о непростых буднях врачей и медсестер неотложки города Питтсбурга. Сериал был удостоен премий «Золотой глобус» и «Эмми». Ноа Уайли также получил эти награды как лучший актер.

Ранее Ноа Уайли рассказал о 30-летней дружбе с коллегой по «Скорой помощи» Джорджем Клуни.