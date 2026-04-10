«Союзмультфильм» запускает международный мультсериал о Маугли и девочке Акире

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Союзмультфильм» представит в России международный анимационный проект «Маугли и Акира. Новые приключения», сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии. Премьера мультсериала состоится 13 апреля на телеканале «Мультиландия».
«Киностудия “Союзмультфильм” представит в России крупный международный проект — мультсериал “Маугли и Акира. Новые приключения”, премьера которого состоится 13 апреля на телеканале “Мультиландия”. Главным героем проекта станет не только популярный персонаж книг Редьярда Киплинга, но и его новая подруга — девочка Акира», — говорится в сообщении.
Сюжет рассказывает о жизни Маугли в джунглях, где вместе с медведем Балу, пантерой Багирой и Акирой он исследует окружающий мир, учится дружбе и взаимопомощи.
Как отметила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, новый сериал продолжает традиции студии, ранее создававшей анимационные ленты по мотивам произведений Киплинга. «Мы уверены, что новую историю о Маугли, у которого теперь появилась верная соратница, полюбят и российские зрители», — сказала она.
Как сообщили в пресс-службе, киностудия «Союзмультфильм» выступает партнером проекта на территории РФ и отвечает за его продвижение и дистрибуцию. Производством мультсериала занималась сингапурская компания PowerKids Entertainment в сотрудничестве с международными партнерами из Катара, Латинской Америки, Ирландии и ОАЭ. Сценарий написали Джефф Сейджер и Эрик Стейнхардт, известные по работе над популярными детскими проектами «Герои в масках», «Щенячий патруль», «Супер крылья. Суперпомощники» и «Шоу Снупи».