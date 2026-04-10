«Союзмультфильм» запускает международный мультсериал о Маугли и девочке Акире

Как сообщили в пресс-службе, киностудия «Союзмультфильм» выступает партнером проекта на территории РФ и отвечает за его продвижение и дистрибуцию. Производством мультсериала занималась сингапурская компания PowerKids Entertainment в сотрудничестве с международными партнерами из Катара, Латинской Америки, Ирландии и ОАЭ. Сценарий написали Джефф Сейджер и Эрик Стейнхардт, известные по работе над популярными детскими проектами «Герои в масках», «Щенячий патруль», «Супер крылья. Суперпомощники» и «Шоу Снупи».