86-летний Эммануил Виторган впервые за долгое время вышел в свет с женой

Эммануил Виторган впервые за долгое время вышел в свет. В «Виторган-клубе» прошел капустник под названием «Рожденные в СССР». На мероприятии 86-летнего артиста поддержала супруга Ирина Млодик.
Для вечера жена артиста выбрала нежно-голубое платье с рисунком в виде цветов. Она дополнила свой образ пионерским галстуком. Его же надел и Эммануил Гедеонович.
Снимками с мероприятия поделилась Нонна Гришаева. Актриса пришла на капустник со своим супругом Александром Нестеровым.
«Спасибо за приглашение и чудесный вечер, наполненный любовью и ностальгией», — написала Гришаева.
Напомним, Эммануил Виторган женился на Ирине Млодик в 2003 году. Артист старше супруги на 23 года. Виторган говорил, что благодаря жене чувствует себя самым счастливым человеком.
«За все тебя благодарю: за позитив, за твой общительный характер, за то, что и такая деловая, за то, что все успеваешь, за то, что потрясающая дочь, удивительная мама и любящая жена. Будь такой молодой, веселой, дари свое тепло и заряжай всех нас своим оптимизмом. Как же мне повезло, черт возьми!» — обращался Эммануил Гедеонович к жене в ее день рождения.
Пара долгое время не могла завести ребенка. Однако благодаря ЭКО Млодик родила дочь. В 2018 году на свет появилась Этель. Спустя полтора года суррогатная мать подарила паре дочь Клару.