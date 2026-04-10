Звезда хитового сериала HBO расплакался из-за многомиллионных долгов

Звезда «Больницы Питт» Патрик Болл погасил долги благодаря гонорарам за сериал
Патрик Болл
Источник: Legion-Media.ru

Актер Патрик Болл, сыгравший доктора Лэнгдона в хитовом сериале HBO Max «Больница Питт», не сдержал слез, рассказывая о своем финансовом положении до проекта. Об этом пишет Variety.

Артист сообщил, что благодаря гонорарам за съемки смог выплатить кредит на обучение в размере 80 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). По словам артиста, трудная финансовая ситуация сказалась на его личной жизни — из-за нее распадались отношения с девушками. Чтобы выбраться из долговой ямы, Болл брался за любую работу, включая участие в корпоративных тренингах, где на нем отрабатывали увольнение сотрудников.

«Я расплатился через три месяца после начала съемок, и это был очень важный момент. Я думал, что умру с этим долгом», — признался актер.