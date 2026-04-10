37-летняя Элизабет Олсен ждет первенца

Элизабет Олсен, прославившаяся ролью Ванды Максимофф во франшизе про «Мстителей», ждет первого ребенка. Актриса тщательно скрывала беременность, однако репортеры засняли ее во время прогулки с мужем.
На фотографиях, мгновенно разлетевшихся по соцсетям и зарубежным СМИ, виден округлившийся живот 37-летней звезды, который не смогла скрыть даже свободная одежда.
Как сообщают зарубежные издания, Олсен состоит в браке с музыкантом Робби Арнеттом. Их отношения начались в 2017 году. Спустя два года Арнетт сделал возлюбленной предложение, а в 2021 году пара сыграла тихую свадьбу без лишнего внимания. Супруги живут в Лос-Анджелесе, предпочитая держать личную жизнь вдали от публики.