За внешней фасадом фантастической истории о дружбе земного мальчика и инопланетного гостя скрывается глубокая психологическая драма. Сюжет разворачивается в пригороде Калифорнии, где десятилетний Эллиот, переживающий развод родителей, случайно находит пришельца, оставленного своей экспедицией. Мальчик дает существу имя И-ти и прячет его в своем шкафу. Вместе с младшей сестрой и старшим братом он пытается помочь инопланетянину позвонить домой — собрать импровизированное устройство для связи с сородичами. Но за инопланетным малышом охотятся правительственные агенты, и финальная погоня на летающих велосипедах на фоне огромной Луны становится не просто кульминацией, а визуальным манифестом детской веры в чудо. Спилберг позже признавался, что через эту историю он впервые высказался о травме собственного детства — разводе родителей, чувстве одиночества и фантазиях о спасителе, который придет и все исправит. В статье рассказываем, как режиссер снимал фильм «Инопланетянин».