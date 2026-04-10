За внешней фасадом фантастической истории о дружбе земного мальчика и инопланетного гостя скрывается глубокая психологическая драма. Сюжет разворачивается в пригороде Калифорнии, где десятилетний Эллиот, переживающий развод родителей, случайно находит пришельца, оставленного своей экспедицией. Мальчик дает существу имя И-ти и прячет его в своем шкафу. Вместе с младшей сестрой и старшим братом он пытается помочь инопланетянину позвонить домой — собрать импровизированное устройство для связи с сородичами. Но за инопланетным малышом охотятся правительственные агенты, и финальная погоня на летающих велосипедах на фоне огромной Луны становится не просто кульминацией, а визуальным манифестом детской веры в чудо. Спилберг позже признавался, что через эту историю он впервые высказался о травме собственного детства — разводе родителей, чувстве одиночества и фантазиях о спасителе, который придет и все исправит. В статье рассказываем, как режиссер снимал фильм «Инопланетянин».
Особенности съемочного процесса
Подход режиссера к производству этой картины можно назвать «методом обратной инженерии детства». Спилберг сознательно выстроил процесс так, чтобы юные актеры поверили в реальность происходящего. Вот ключевые приемы, которые сделали магию возможной.
Хронологический порядок съемок
В отличие от подавляющего большинства голливудских проектов, сцены снимались строго в той последовательности, в которой они появляются в финальном монтаже. Режиссер пошел на этот шаг ради одной цели: позволить детям-исполнителям постепенно привязываться к инопланетному существу так же, как их персонажи. Когда наступил черед финальной сцены прощания, Генри Томас, Дрю Бэрримор и Роберт МакНотон действительно рыдали — для них И-ти к тому моменту стал живым другом, а съемочная группа — второй семьей.
Камера на уровне глаз ребенка
Спилберг намеренно отказался от привычного «взрослого» ракурса. Большинство сцен снято с высоты около метра — так, как мир видят Эллиот и его сестра. Взрослые персонажи, напротив, часто появляются в кадре обрезанными — мы видим только их торсы, руки или затылки. Это визуальное решение превращает чиновников, ученых и даже мать главного героя в смутные, почти угрожающие силуэты, подчеркивая детское ощущение собственной беспомощности перед миром больших людей.
Аниматроник, которого полюбили
Главная техническая сложность заключалась в том, чтобы заставить зрителей поверить в неживую куклу. Было создано три версии инопланетянина: одна для ходьбы, вторая для движений верхней части тела и третья — для крупных планов лица. Внутри костюма работали сразу несколько операторов, а за мимику отвечала сложная система дистанционного управления. Но настоящим секретом успеха стало то, что Спилберг запретил показывать актерам механизмы до финального монтажа. Шестилетняя Дрю Бэрримор, например, искренне считала резинового пришельца живым существом — и эта детская вера передалась зрителям.
Когда проходили съемки фильма «Инопланетянин»
Производство стартовало осенью 1981 года и уложилось в 61 день — на четыре дня меньше запланированного. Основной блок проходил в павильонах студии Culver City в Калифорнии, где когда-то снимали «Унесенных ветром». Для натурных сцен выбрали национальный парк Редвуд, где растут трехсотметровые секвойи, создающие ощущение первобытного леса. Там снимали кадры, где Эллиот заманивает И-ти шоколадными конфетами.
Интересно, что съемки начались без готового финала — Спилберг долго не мог решить, как именно инопланетянин вернется домой. Сцена с летящим велосипедом родилась уже в процессе, когда выяснилось, что бюджет не позволяет делать сложные спецэффекты. Пришлось импровизировать — и это стало одним из самых узнаваемых кадров в истории кино.
Бюджет съемок фильма «Инопланетянин»
На производство ушло 10,5 млн долларов — по голливудским меркам начала 1980-х это была скромная сумма. Для сравнения: «Близкие контакты третьей степени» четырьмя годами ранее обошлись в 20 млн. Почти миллион из этой суммы съел один только аниматроник И-ти: резина, стекловолокно, электроника и работа механиков стоили дороже гонораров всех актеров вместе взятых.
Студия Universal, согласившаяся финансировать проект после того, как Columbia Pictures назвала сценарий слишком диснеевским, не ожидала больших сборов. Кассовые результаты превзошли самые смелые прогнозы: картина собрала по всему миру почти 793 млн долларов, что с учетом инфляции делает ее одним из самых прибыльных проектов в истории. «Инопланетянин» оставался самым кассовым фильмом планеты ровно 15 лет — до выхода «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной головной болью стал сам инопланетянин. Механическая кукла постоянно ломалась, пугала детей и отказывалась двигаться так, как требовалось по сценарию.
Руки аниматроника были самой слабой точкой — они провисали под собственным весом, а пальцы отказывались сгибаться в нужный момент. Для сцен, где И-ти трогает предметы или ест, пришлось нанимать актрису-мима Каприс Рот, которая надевала перчатки с длинными пришельческими пальцами.
Для сцен, где инопланетянин ходит, использовали 12-летнего Мэттью Де Мерритта, родившегося без ног. Мальчик передвигался на руках с такой скоростью и грацией, что в кадре это выглядело как естественная походка инопланетного существа. Спилберг нашел его в реабилитационном центре и был поражен его физической подготовкой.
Дрю Бэрримор, которой было всего шесть, постоянно пыталась накормить или укутать аниматроника. В одной из сцен, когда на площадке стало холодно, она попросила костюмершу принести шарф для И-ти — чтобы инопланетянин не замерз. Девочка искренне верила, что существо чувствует температуру, и режиссер не стал ее переубеждать.
Голос инопланетянина собирали из 16 разных источников: хриплые записи актрисы Пэт Уэлш, стоны самого Спилберга, вздохи животных и даже звук лопающегося арбуза. В итоге получилась уникальная тембральная смесь, которую невозможно повторить цифровыми методами.
Кто сыграл в фильме «Инопланетянин»
Спилберг сознательно избегал звездных имен, сделав ставку на неизвестных детей и характерных актеров.
Генри Томас (Эллиот) — десятилетний мальчик из Техаса, который попал на пробы случайно. Режиссер утвердил его через три минуты после того, как Томас заплакал, вспомнив умершую собаку. Эта искренняя эмоциональная уязвимость стала визитной карточкой фильма.
Дрю Бэрримор (Герти) — шестилетняя племянница актера Джона Бэрримора. Она пробовалась на роль в «Полтергейсте», который продюсировал Спилберг, но не прошла. Режиссер запомнил ее бешеную энергию и фантазию — на кастинге она представила себя барабанщицей панк-группы «Пурпурные людоеды». Позже Спилберг станет ее крестным отцом.
Роберт МакНотон (Майкл) — 15-летний бродвейский актер, самый опытный из детской троицы. На него режиссер возлагал надежду, что он поможет младшим коллегам держаться в кадре.
Ди Уоллес-Стоун (Мэри, мать) — актриса, которую Спилберг заметил в эпизоде телесериала «Лу Грант». Она сыграла женщину, раздавленную разводом и пытающуюся удержать семью на плаву.
Питер Койот (Киз, правительственный агент) — уникальный случай: режиссер взял его на роль после того, как актер провалил пробы в «Индиану Джонса». Этот провал был настолько впечатляющим, что Спилберг поклялся дать ему роль при первой возможности.
Харрисон Форд появился в одной вырезанной сцене в роли директора школы. Эпизод не вошел в финальную версию, потому что режиссер посчитал унизительным для звезды «Звездных войн» появляться на экране всего на тридцать секунд.
Интересные факты о фильме «Инопланетянин»
За годы, прошедшие после премьеры, картина обросла десятками удивительных деталей, которые делают ее историю еще более невероятной.
Студия обратилась к компании Mars с просьбой использовать их драже в сцене, где Эллиот заманивает инопланетянина сладостями. Маркетологи Mars ответили отказом: они решили, что уродливый пришелец, жующий их конфеты, навредит бренду. Конкуренты из Hershey’s согласились без колебаний — и продажи Reese’s Pieces взлетели на 65% за две недели после премьеры.
Карло Рамбальди создавал облик И-ти, комбинируя черты Альберта Эйнштейна (нависающие веки), поэта Карла Сэндбурга (впалые щеки) и... мопса. Длинная морщинистая шея была позаимствована у черепахи без панциря.
Пэт Уэлш, подарившая И-ти его хриплый голос, провела в студии всего несколько часов и получила 380 долларов. Ее голос был настолько прокуренным, что звучал буквально инопланетно — именно этого и добивался звукорежиссер Бен Бертт.
Через несколько лет после оглушительного успеха студия предлагала режиссеру огромные деньги за продолжение. Он отказался, заявив, что история закончена, а сиквел будет коммерчески оправданным, но фальшивым. В 2015 году умерла сценаристка Мелисса Мэтисон, и все разговоры о возможном возвращении к вселенной прекратились окончательно.
В реальной жизни Спилберг после развода родителей остался с отцом и пожалел об этом. В фильме он переписал собственную биографию — его герой остается с матерью, потому что режиссер всегда хотел именно такого развития событий.
Спилберг и Лукас были лучшими друзьями и постоянно подкалывали друг друга в фильмах. В сцене на Хэллоуин появляется мальчик в маске Йоды, а в комнате Эллиота висят игрушечные фигурки из «Звездных войн». Лукас ответил тем же: в «Скрытой угрозе» 1999 года среди инопланетян в сенате Галактики можно заметить представителя расы И-ти.
Композитор Джон Уильямс долго мучился над финальной темой — написанные мелодии не совпадали с ритмом монтажа. Тогда Спилберг сказал, чтобы он написал музыку, которая идет от сердца. Уильямс сочинил композицию за вечер, а режиссер перемонтировал сцену уже под готовый трек. Результат принес Уильямсу «Оскара».
Из девяти номинаций на премию Американской киноакадемии картина победила только в технических категориях. Главный приз ушел к «Ганди» — исторической драме, которая казалась академикам более серьезным кино. Сам Спилберг не скрывал разочарования, но позже признал, что детская сказка о дружбе с пришельцем важнее любых наград.