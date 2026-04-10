Актер Ворожцов объяснил, почему не получит роль в фильме о космосе

Актер Павел Ворожцов поделился, что не сможет получить роль в каком-либо фильме про космос из-за возрастных ограничений и некоторых других критериев. Его слова передал «Пятый канал».
По словам артиста, он также не смог бы принять участие в съемках таких картин из-за высоких физических требований к участникам проектов.
«Слишком седой волос уже. И я не подойду по каким-то критериям», — объяснил артист.
При этом актер признался, что из-за идеи сниматься в фильмах о космосе у него возникают «страшноватые» чувства. Главные сомнения Ворожцова вызваны высокими физическими нагрузками, для которых требуется работа всех частей тела.
«Это очень, очень, очень большое напряжение для всех систем», — заявил он.
Ранее Павел Ворожцов признался, что не всегда доволен своей игрой.