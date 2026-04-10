Звезду «Матрешки» со скандалом вывели из самолета после премьеры «Эйфории»

Актриса сериалов «Матрешка» и «Покерфейс» Наташа Лионн стала причиной задержки рейса самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Как сообщает издание Page Six, исполнительница была вынуждена покинуть борт.
Инцидент произошел всего через несколько часов после того, как актриса посетила премьеру третьего сезона «Эйфории», где снялась в качестве приглашенной звезды.
Сообщается, что 47-летняя Лионн появилась в аэропорту в том же полупрозрачном наряде, в котором была на красной дорожке.
По словам свидетелей, в салоне самолета актриса выглядела растерянной. Когда бортпроводники попросили ее закрыть ноутбук и пристегнуть ремень безопасности перед взлетом, Лионн не отреагировала. Экипаж несколько раз повторял указания, но актриса, судя по всему, дремала в солнцезащитных очках. В какой-то момент она вздрогнула и воскликнула: «Ах! Вы меня напугали!» После этого стюардессы забрали у нее ноутбук. Сотрудник авиакомпании предложил актрисе медицинскую помощь, а затем попросил покинуть борт.
«Где мы?» — якобы спросила в ответ Лионн. Ей объяснили, что она все еще в Лос-Анджелесе, поскольку самолет никуда не улетел. После просьбы покинуть борт актриса отправилась в туалет, откуда вышла, поедая крекеры, и затем спокойно спустилась с трапа.
Из-за ситуации с Лионн рейс задержался более чем на час. Капитан обратился к пассажирам: «У нас находился пассажир, который, похоже, не был готов к полету сегодня вечером, поэтому его попросили пересадить на другой рейс. Я приношу извинения за неудобство».
Представители актрисы не ответили на запросы журналистов, однако сама Наташа высказалась об инциденте в соцсетях: «Мое сердце со всеми неоплачиваемыми сотрудниками авиационной безопасности в наших аэропортах. Я очень хотела честно поговорить с Дрю Бэрримор вчера, но, видимо, не судьба».
Лионн должна была стать гостьей «Шоу Дрю Бэрримор» в Нью-Йорке, однако пропустила эфир.
В январе 2026 года актриса публично сообщила о рецидиве после многих лет трезвости, а в марте заявила, что чувствует себя «намного лучше и снова на ногах», и поблагодарила поклонников за поддержку. Роль Наташи Лионн в новом сезоне «Эйфории» пока держится в секрете.
Ранее Зендая в смелом платье и Сидни Суини в мини посетили премьеру «Эйфории».