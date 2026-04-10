Звезду «Матрешки» со скандалом вывели из самолета после премьеры «Эйфории»

По словам свидетелей, в салоне самолета актриса выглядела растерянной. Когда бортпроводники попросили ее закрыть ноутбук и пристегнуть ремень безопасности перед взлетом, Лионн не отреагировала. Экипаж несколько раз повторял указания, но актриса, судя по всему, дремала в солнцезащитных очках. В какой-то момент она вздрогнула и воскликнула: «Ах! Вы меня напугали!» После этого стюардессы забрали у нее ноутбук. Сотрудник авиакомпании предложил актрисе медицинскую помощь, а затем попросил покинуть борт.