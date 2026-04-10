Угольников: вопрос возрождения Госкино зависит от механизма его работы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Народный артист России режиссер Игорь Угольников заявил, что при обсуждении возможного воссоздания Госкино ключевым является не сама структура, а то, как будет выстроена ее работа и распределена ответственность. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Госкино — это структура в прошлом, и она управлялась прежним государством. Ныне государство иное. Весь вопрос в том, как это правильно сделать, и кто за это будет отвечать», — сказал он.
По его словам, подход к возможному реформированию системы должен оцениваться с точки зрения практической пользы для отрасли и эффективности государственного заказа. «В данном случае любое решение, которое будет принято для того, чтобы нам, кинематографистам, было легче работать, а государству — легче и правильнее делать госзаказ и следить за его выполнением, будет справедливым», — отметил Угольников.
Комментируя возможность личного участия в инициативе в роли главы Госкино, Угольников ответил отрицательно. «Я бы не согласился. Мне нужно кино снимать, спектакли ставить и делать экспозиции», — заключил он.
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из министерства культуры департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России.
Его поддержал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев, который предложил создать Госкино РФ, которое будет курировать не только кинематограф, но и телевидение и интернет.