Названы самые брутальные актеры в России

Ими стали Максим Матвеев, Павел Прилучный и Владимир Машков, говорится в исследовании онлайн-кинотеатра «Кион» и системы анализа соцмедиа Brand Analytics
Павел Прилучный на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россияне назвали Максима Матвеева, Павла Прилучного и Владимира Машкова самыми брутальными актерами отечественного кино. Об этом говорится в исследовании онлайн-кинотеатра «Кион» и системы анализа соцмедиа Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«К премьере криминальной экшн-драмы “Приговор” онлайн-кинотеатр “Кион” совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics провели исследование и выяснили, каких российских актеров аудитория считает самыми брутальными. Лидером рейтинга “брутальности” стал Максим Матвеев, на втором месте — Павел Прилучный и третью строчку занял Владимир Машков», — говорится в сообщении.

Максим Матвеев на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба

В пятерку рейтинга также вошли Юра Борисов и Юрий Колокольников. Кроме того, в списке представлены Денис Шведов и Антон Васильев. При этом, как отмечается в исследовании, уровень воспринимаемой брутальности не всегда совпадает с популярностью. Так, по числу упоминаний в интернете лидером стал Юра Борисов, однако он не вошел в тройку самых «брутальных» актеров.

Исследование проводилось в период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. Аналитики изучили упоминания актеров в СМИ и социальных сетях в контексте характеристик «мужественности», включая такие определения, как «брутальный», «сильный» и «маскулинный».

Авторы исследования также обратили внимание, что в итоговый рейтинг вошли исключительно артисты старше 30 лет, несмотря

Юрий Колокольников, Источник: Legion-Media.ru

на анализ более широкой возрастной выборки.