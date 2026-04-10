Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Гильдии продюсеров предложил усилить поддержку регионального кино

Филипп Кудряшов отметил, что при меньших бюджетах в регионах можно создавать больше проектов и тем самым расширить присутствие отечественных картин в прокате
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов предложил усилить поддержку регионального кинопроизводства, в том числе за счет перераспределения средств. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Кудряшов отметил, что при меньших бюджетах в регионах можно создавать больше проектов и тем самым расширить присутствие отечественного кино в прокате. «Даже если разделить средства, которые сегодня тратятся на крупные проекты, можно сделать в два раза больше фильмов, пусть и не блокбастеров, но дающих кинотеатрам российский контент», — объяснил он.

По его словам, региональное кино чаще обращается к национальной тематике и культурному коду. «Люди именно такое кино в основном стараются снимать в регионах — с национальными идеями и культурными смыслами», — добавил он.

«Сегодня, если мы решаем поддерживать кинопроизводство, то лучше начать развивать его с региональных киностудий, которые сводят концы с концами, и деньги туда уходят в минимальных количествах», — сказал Кудряшов.