Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто сыграет возлюбленную Басты в фильме о нем

Подругой музыканта в байопике станет популярная молодая актриса
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Ксения Трейстер на съемках фильма «Баста. Начало игры»
Появились первые кадры со съемок фильма «Баста. Начало игры». В музыканта Василия Вакуленко, известного как Баста, перевоплотится Слава Копейкин. Возлюбленную главного героя сыграет 24-летняя Ксения Трейстер.

«Жизнь любого человека сложно представить без яркой истории любви, которая становится музой и неотъемлемой частью формирования творческой личности», — сообщают создатели. В реальной жизни Вакуленко с 2009 года женат на Елене Пинской, они воспитывают двух дочерей.

Ксения Трейстер на съемках фильма «Баста. Начало игры»
Ксения Трейстер известна по роли Забавы в сказке «Летучий корабль» и Натальи Гончаровой в сериале «Натали и Александр». Она также снимается в главной роли в сериале «Тысяча "нет" и одно "да"». В ближайшее время Ксению можно будет увидеть на экранах в фильме «Ангелы Ладоги».

Ксения Трейстер на съемках фильма «Баста. Начало игры»
Съемки фильма про Басту ведутся в Ростове-на-Дону — городе, где музыкант создавал свои первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся и, самое главное, жил своей жизнью.

На съемках фильма «Баста. Начало игры»
В фильме также задействованы Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Режиссером картины выступает Стас Иванов.

Смотрите также фоторепортаж со съемок фильма «Баста. Начало игры».