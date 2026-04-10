Стало известно, кто сыграет возлюбленную Басты в фильме о нем

Появились первые кадры со съемок фильма «Баста. Начало игры». В музыканта Василия Вакуленко, известного как Баста, перевоплотится Слава Копейкин. Возлюбленную главного героя сыграет 24-летняя Ксения Трейстер.
«Жизнь любого человека сложно представить без яркой истории любви, которая становится музой и неотъемлемой частью формирования творческой личности», — сообщают создатели. В реальной жизни Вакуленко с 2009 года женат на Елене Пинской, они воспитывают двух дочерей.
Ксения Трейстер известна по роли Забавы в сказке «Летучий корабль» и Натальи Гончаровой в сериале «Натали и Александр». Она также снимается в главной роли в сериале «Тысяча "нет" и одно "да"». В ближайшее время Ксению можно будет увидеть на экранах в фильме «Ангелы Ладоги».
Съемки фильма про Басту ведутся в Ростове-на-Дону — городе, где музыкант создавал свои первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся и, самое главное, жил своей жизнью.
В фильме также задействованы Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Режиссером картины выступает Стас Иванов.
Смотрите также фоторепортаж со съемок фильма «Баста. Начало игры».